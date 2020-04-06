Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
Несколько дней назад стало известно, что игровая приставка PlayStation 5 получит продвинутую технологию SmartShift, которая позволит достигать максимальных тактовых частот безе перегрева. Программа будет обеспечивать баланс между высокой производительностью и низкой температурой чипа. Сегодня один из ключевых работников студии Crytek Али Салехи рассказал о своём опыте работы с новой консолью.
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Али Салехи сделал прямое сравнение между обеими приставками. Судя по всему, студия уже получила инженерный образец, оценить который смогли некоторые работники. По его словам, у PlayStation 5 есть несколько важных преимуществ перед конкурентом Xbox Series X:
- Разработка игр на PlayStation 5 гораздо проще, чем Xbox Series X. Али Салехи указал, что кодирование чрезвычайно простое, проще, чем он когда-либо видел. Всё это благодаря уникальному инструменту для разработчиков, созданному Sony.
- Создание игры требует гораздо меньшего времени. Это позволит не только сэкономить бюджет студии, но и достичь большего, перенаправив средства на спецэффекты и расширение игровых миров.
- PlayStation 5 будет почти всегда работать на максимальной производительности, в то время как Xbox Series X сможет достичь заявленных 12 TFLOP только в идеальных условиях. Здесь всё дело в неудобном ПО консоли от Microsoft, а также использовании ОЗУ с разной пропускной способностью. В конце концов Али Салехи подытожил, что высокая теоретическая производительность Xbox Series X не принесёт Microsoft реальных преимуществ.
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