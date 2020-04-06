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Несколько дней назад стало известно, что игровая приставка PlayStation 5 получит продвинутую технологию SmartShift, которая позволит достигать максимальных тактовых частот безе перегрева. Программа будет обеспечивать баланс между высокой производительностью и низкой температурой чипа. Сегодня один из ключевых работников студии Crytek Али Салехи рассказал о своём опыте работы с новой консолью.

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Али Салехи сделал прямое сравнение между обеими приставками. Судя по всему, студия уже получила инженерный образец, оценить который смогли некоторые работники. По его словам, у PlayStation 5 есть несколько важных преимуществ перед конкурентом Xbox Series X: