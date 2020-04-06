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Нет никаких сомнений, что новое поколение гибридных процессоров AMD Ryzen 4000 получилось крайне производительным, энергоэффективным и недорогим. Первые тесты доказали преимущество красных над 10-м поколением чипов Intel Core. Как оказалось, это далеко не весь потенциал мобильных процессоров AMD Renoir.

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В руки энтузиастам попали скриншоты работы нового ноутбука Ruilong, основанного на чипе Ryzen 7 4800U. Производитель решил пойти на эксперимент, оснастив его сверхскоростной ОЗУ стандарта LPDDR4x, работающей на частоте 4 266 МГц. Устройство прошло несколько тестов, доказав, что мобильные чипы Ryzen при должной скорости оперативной памяти способны демонстрировать впечатляющие результаты.

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Так, в тесте 3DMark Fire Strike встроенная графика получила значение в 3 570 баллов, что равносильно дискретной видеокарте GeForce MX 250 (3600). Ещё более впечатляюще выглядят данные теста процессора. Результат в 21 208 гораздо больше, чем у настольного Intel Core i7-9700K (18 563), обходя мобильные чипы синих с большим отрывом. Удивительно, что перед нами показатели мобильного чипа, который ограничен TDP 25 Вт, в то время как настольные чипы Intel уходят далеко за 100 Вт.