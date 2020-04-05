Супружеская пара из Америки продавала афроамериканцам несуществующую криптовалюту, подкреплённую обычной водой
Цифровое мошенничество становится всё более массовым явлением. Наиболее уязвимо старшее поколение, которое не знает элементарных правил защиты информации и доверяет секретные данные своих счётов проходимцам всех мастей. Одним из наиболее доходных предприятий считается мошенничество с криптовалютами. Кто-то создаёт токены, под именем известных медиа-персон, другие задействуют спорные схемы, под которые выделяются миллионы долларов. Но ещё никто не догадался использовать в качестве финансового капитала, обеспечивающего криптовалюту, обычную воду.
реклама
Гениальную схему придумал пастор Ларри Леонард вместе с супругой Шуваной Леонард. По данным комиссии по ценным бумагам в США парочка заработала не так много, как более крупные мошенники. Отличительной чертой их подхода была креативность. Так, они зарегистрировали торговую марку Teshuater и продавали щелочную воду, обладающую уникальными свойствами: укрепляет иммунитет, очищает от шлаков и токсинов, а также ускоряет метаболизм.
рекламаНеизвестно, насколько прибыльным был бизнес по продаже обычной воды из-под крана под видом лечебной щелочной, но в какой-то момент они решили основать ещё одну компанию: Teshua Business Group, создав новую криптовалюту – TeshuaCoin. Парочка утверждала, что токен ничем не хуже Биткоина. Под это предприятие они начали продавать свою криптовалюту, заработав в общей сложности 500 тысяч долларов. Что любопытно, почти все клиенты мошенников были афроамериканцами. Судебное разбирательство не окончено, приговор пока не вынесен.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила