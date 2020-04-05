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Цифровое мошенничество становится всё более массовым явлением. Наиболее уязвимо старшее поколение, которое не знает элементарных правил защиты информации и доверяет секретные данные своих счётов проходимцам всех мастей. Одним из наиболее доходных предприятий считается мошенничество с криптовалютами. Кто-то создаёт токены, под именем известных медиа-персон, другие задействуют спорные схемы, под которые выделяются миллионы долларов. Но ещё никто не догадался использовать в качестве финансового капитала, обеспечивающего криптовалюту, обычную воду.

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Гениальную схему придумал пастор Ларри Леонард вместе с супругой Шуваной Леонард. По данным комиссии по ценным бумагам в США парочка заработала не так много, как более крупные мошенники. Отличительной чертой их подхода была креативность. Так, они зарегистрировали торговую марку Teshuater и продавали щелочную воду, обладающую уникальными свойствами: укрепляет иммунитет, очищает от шлаков и токсинов, а также ускоряет метаболизм.

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Неизвестно, насколько прибыльным был бизнес по продаже обычной воды из-под крана под видом лечебной щелочной, но в какой-то момент они решили основать ещё одну компанию: Teshua Business Group, создав новую криптовалюту – TeshuaCoin. Парочка утверждала, что токен ничем не хуже Биткоина. Под это предприятие они начали продавать свою криптовалюту, заработав в общей сложности 500 тысяч долларов. Что любопытно, почти все клиенты мошенников были афроамериканцами. Судебное разбирательство не окончено, приговор пока не вынесен.