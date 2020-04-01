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Время от времени появляются слухи о производительности процессоров Intel Core 10-го поколения. Чаще всего это один процессор, который не позволяет увидеть общую картину. Кроме того, зачастую перед нами результаты только в одной программе, которые также вызывают много вопросов, поскольку сравнить их банально не с чем. На этот раз мы сможем изучить больше данных, а также сделать выводы.

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Кроме процессоров Core i7-10700, Core i5-10600K, Core i5-10500 и Core i5-10400 в тесте участвовали несколько чипов Ryzen, а также ряд более старых представителей семейства Intel.

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Core i7-10700 впечатляет. В большинстве случаев он работает на уровне текущего флагмана Core i9-9900K. Не менее интересен и Core i5-10600K, который демонстрирует значительное преимущество над своим предшественником Core i5-9600K. Что до младших чипов, то они демонстрируют противоречивую производительность, зачастую уступая Core i7-8700K.

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Если же сравнение идёт против одного из флагманских чипов красных – Ryzen 9 3900Х, то ни Core i9-9900K ни новый Core i7-10700 не способен тягаться с ним на равных. Видимо, нужно ждать тесты горячего Core i9-10900K, который сможет показать истинную мощь 10-го поколения.

В целом, среди сильных сторон новых процессоров можно назвать: высокую производительность в однопоточных задачах, высокие тактовые частоты и повышенный разгонный потенциал. Важно помнить, что новые процессоры потребует новую материнскую плату, а это существенный минус, а значит всё решит цена, которую Intel установит на свои новые чипы.