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Какая видеокарта нужна для World of Tanks – подбираем оптимальное решение для самой популярной игры вместе с экспертами Сomputerbase

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World of Tanks – одна из самых популярных и узнаваемых игр на постсоветском пространстве. Если вы в неё не играли, то точно о ней слышали из рассказов знакомых, друзей или сюжетов по телевизору. Танки превратились в бренд. Wargaming проводит международные турниры и городские чемпионаты. Руководство студии выступает спонсором различных конкурсов и мероприятий. Выпущены и другие игры, которые не снискали популярности World of Tanks, но имеют стабильную фанатскую базу. 

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На протяжении 10 лет разработчики постоянно вносят в игру изменения. За эти годы был совершён переход на современный графический движок, который всё ещё дорабатывается. В этом аспекте многих танководов интересует, какая видеокарта требуется для комфортной игры. Что же, эксперты Сomputerbase протестировали десятки графических чипов и готовы нам всё разъяснить. Прежде всего давайте посмотрим на список видеокарт, а также на установки графики. Отметим, что будут представлены только средние величины, получить больше подробных сведений можно в оригинальной статье. 

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  • Как видите, даже интегрированный в процессор AMD Ryzen 3 2200G графический чип способен в разрешении 1080р на средних настройках графики выдавать больше 70 fps. 
  • Для комфортного разрешения в 2К нужно иметь не меньше чем AMD Radeon RX 570 Nvidia GTX 1650 Super. При этом важно помнить, что многие понимают понятие комфорта по-разному. Для кого-то это не меньше 100 кадров в секунду, а кому-то и 40 будет достаточно. 
  • Обладателям мониторов с разрешением 4К придётся обзавестись видеокартой AMD Radeon RX 5700 или её конкуренткой – Nvidia GeForce RTX 2060. 
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прекрасно. спустя 5 лет амд сможет обойти скайлейк это ВИН.
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