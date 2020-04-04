Ryzen 7 3700Х против Ryzen 7 2700 против Ryzen 7 1700 – стоит ли геймерам покупать бюджетный 8-ядерный процессор в 2020 году
Одними из самых продаваемых процессоров AMD остаются Ryzen 1-го и 2-го поколения. Среди них особое место занимают 8-ядерный чипы. Считается, что они ещё долго будут актуальны. Кроме того, указывается, что, при небольшом разгоне, они способны показывать чудеса быстродействия в современных играх и рабочих задачах. Эксперты сайта Аdoredtv решили проверить эту гипотезу. Они использовали штатные возможности разгона, не прибегая к водным процедурам. Что у них получилось, мы сейчас и посмотрим.
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Очень любопытно выглядят результаты 1-го и 2-го поколения. Реальная разница между ними минимальна. Если сравнивать оба процессора с Ryzen 7 3700Х, то можно отметить несомненное преимущество 7-нм техпроцесса и архитектуры Zen 2. Если сложить все тесты, то отставание первых двух поколений составляет 30%, что уже не тянет на небольшую разницу, о которой часто вещают эксперты.
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А вот в играх ситуация меняется. Разница между Ryzen 7 3700Х и Ryzen 7 2700 составила всего 10%. При этом первое поколение отстало ещё на 5%. Это позволяет сделать следующие выводы:
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- Если вы планируете использовать свой процессор исключительно для игр, то менять Ryzen 7 2700 на Ryzen 7 3700Х не стоит.
- В играх Ryzen 7 1700 всё ещё актуален, но 15% отставание может негативно сказаться на общей производительности.
- Если вас интересуют в первую очередь рабочие задачи, то оставаться на первых двух поколениях Ryzen не стоит. Особенно бессмысленной в такой ситуации выглядит покупка таких чипов с нуля.
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