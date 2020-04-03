Неизвестный процессор Intel Core 11-го поколения продемонстрировал 60% прирост производительности в графическом тесте 3DMark
На этой неделе вышли ноутбуки на новых процессорах Intel Core 10-го поколения. Производительность новинок впечатляет. Единственным вопросом остаётся энергопотребление, которое превышает все допустимые границы. Это в свою очередь приводит к снижению тактовых частот, в результате чего мечтать о заявленных 5 ГГц и выше не приходится. На 2021 год намечен выход нового 11-го поколения чипов Intel Tiger Lake-U. Его слабым звеном будет устаревший 14-нм техпроцесс. Но, есть и сильные стороны.
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Среди преимуществ чипов 11-го поколения значится продвинутая графика Gen12 Xe, которая придёт на эти процессоры прямиком из собственной дискретной видеокарты, выход которой запланирован на конец 2020 года. Один из таких чипов прошёл тестирование в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy. Производительность самого процессора оказалась ненамного выше, чем у 10-го поколения, а вот графика продемонстрировала огромный рывок. Если сравнивать результаты с iGPU Gen11, то прирост составил 60%.
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рекламаЧто любопытно, это позволило неизвестному чипу обойти графику на процессорах Renoir. Подобное преимущество может стать ключевым фактором в выборе процессора покупателями, которые не хотят тратиться на видеокарту, довольствуясь встроенной графикой.
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