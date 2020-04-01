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В апреле-мае 2020 года в продажу должна поступить новая линейка настольных процессоров Intel. Флагманом 10-го поколения Intel Core станет производительный 10-ядерный 20-поточный Core i9-10900K, который уже не раз демонстрировал свою мощь в предварительных тестах и утечках. В данный момент известно, что он окажется на 20% быстрее текущего флагмана Core i9-9900K. Кому-то такая мощь может показаться излишней, другим – недостаточной. Всем не угодишь. Судя по всему, Intel решила, что ядер много не бывает.

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Источники сообщают, что Intel работает над 16-ядерным 32-поточным настольным процессором, одной из особенностей которого будет использование чиплетной компоновки. Благодаря такой структуре удастся не только нарастить физические ядра, но и добиться небывалых тактовых частот. Указывается, что тактовая частота в бусте при поддержке технологии Thermal Velocity Boost Pro может превысить 6 000 МГц. Напомним, что такие показатели являются недостижимыми для текущих поколений чипов. Дополнительно сообщается о поддержке PCI-Express 4.0, а также о встроенной графике Intel Xe, имеющей предварительную производительность в 1 TFLOP. Выход процессоров намечен на 1 апреля 2021 года.

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С 1 апрелем, дорогие читатели. Надеемся, что карантин и коронавирус не лишил вас возможности улыбаться.