В России могут ограничить трафик к иностранным ресурсам – пострадают Facebook, Telegram, Twitter и Instagram
В России объявлен всеобщий карантин. Судя по всему, он будет продлён на неопределённый срок. Десятки миллионов человек оказались взаперти у себя дома. А так как заняться особо не чем, многие из этих людей ринулись в интернет. Операторы уже отмечают небывалую нагрузку на сети, которые пока не трещат по швам, но могут начать это делать в ближайшие дни, если трафик будет увеличиваться. На этом фоне скандально известный депутат Антон Горелкин предложил ограничить трафик иностранных сайтов.
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Антон Горелкин автор громкой инициативы, ограничивающей долю иностранного капитала в российских компаниях на уровне 20%. Сегодня у него есть идея получше. По его мнению, если операторы будут испытывать трудности, им стоит начать отдавать приоритет российским ресурсам, а также тем компаниям, которые платят в России налоги. Если сайт зарегистрирован не в России и не является социально значимым для граждан, то скорость доступа к нему нужно ограничивать физически.
рекламаПод определение неплательщиков подпадают сотни популярных ресурсов, в том числе: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram и многие другие. Предложение было направлено в антимонопольную службу. О том, что на этот счёт думает ведомство, неизвестно, также как неясно, будут ли предприняты на этот счёт какие-либо меры.
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