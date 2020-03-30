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На рынке настольных процессоров появится мощный игрок – Apple разрабатывает чип для собственных компьютеров

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На протяжение долгих лет Apple устанавливала в своих компьютерах и ноутбуках процессоры Intel. В последние годы между двумя гигантами наблюдаются разногласия, которые привели к тому, что яблочная продукция выпускается на процессорах AMD. Как стало известно, Apple готовит настоящую революцию, собираясь перейти в настольных компьютерах и ноутбуках на процессоры собственного производства на технологии ARM.

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Весь мир привык к высоким ценам на продукцию Apple. Между тем, яблочная компания часто использует наиболее дорогие компоненты, которые увеличивают цену на конечный товар. Одним из них является процессор, который может стоить не одну сотню долларов. Таким образом, первая выгода от использования собственных процессоров – это экономия 40-60% по сравнению с покупкой чипов у сторонних поставщиков. Кроме того, сообщается о двукратном снижении цен на системную плату новых MacBook. 

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В конце концов наиболее амбициозные планы Apple предполагают увеличение продаж с текущих 20-ти миллионов до 30-ти. Каким образом это будет достигнуто, не сообщается. Ясно, что речь идёт об унификации архитектуры, а значит о появлении единой платформы для всех устройств Apple.  

Вся эта ситуация не могла быть воплощена в реальность ещё 3 года назад. Однако сейчас всё изменилось. В конце 2020 года в продажу поступит 96-ядерный 384-поточный чип ThunderX3, построенный на ядрах Arm v8.3. Это первый коммерческий массовый процессор, получивший больше двух потоков на ядро. В настоящее время точных сведений об архитектуре настольных и мобильных процессоров Apple нет. Аналитики полагают, что такой подход действительно приведёт к увеличению продаж, но очень сомневаются, что, при снижении издержек, яблочная компания уменьшит цены. 

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