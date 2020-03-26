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BioWare работает над продолжением одной из своих культовых игровых серий

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Канадская студия-разработчик игр BioWare не славится плодовитостью и большим количеством франшиз. Между тем, о Dragon Age и Mass Effect знают десятки миллионов геймеров. Последним проектом BioWare стал многопользовательский шутер Anthem. Игроки получили огромный открытый мир, который привлёк туда миллионы любители жанра. Несмотря на то, что игра окупилась, продолжая приносить немалый доход, массовой она не стала. Уже долгое время ходят слухи, что канадцы активно работают над продолжением одного из своих культовых проектов. Сейчас, похоже, мы получили этому подтверждение.

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BioWare ищет технического директора со специфическим набором умений на очень важный проект. На сайте указаны требования к кандидату, а также фронт работ, который ему предстоит на себя взять. BioWare пишет, что кандидату придётся возглавить одну из престижнейших франшиз студии. Если продолжить читать дальше, то можно найти строки про удивительный опыт для игроков, но нас с вами интересует, какую игру разрабатывают канадцы.

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На данный момент у нас есть всего два варианта: Mass Effect или Dragon Age. Давайте подумаем, какова вероятность появления каждой из этих игр:

  • Mass Effect. Andromeda стала откровенным провалом. Примитивный сюжет, ужасная лицевая анимация, которая оказалась даже хуже оригинальной игры, вышедшей за 9 лет до этого. Но больше всего геймерам не понравилась внешность главной героини. BioWare попытались рассказать о толерантности и равных правах, но геймеры явно привыкли к привлекательным образам. Ясно одно, если канадцы и решатся возродить серию, то это случится нескоро. 
  • Dragon Age. Серия настрадалась и от разработчиков, и от геймеров, который часто сами не знают, чего хотят. Как бы там ни было, Inquisition вышла давно и её появление выглядит более вероятным. Точных данных нет. Вполне возможно нас ждёт возрождение Baldur’s Gate, что станет огромным сюрпризом для фанатов. Однако, это маловероятно, скорее всего нас ждёт новая порция приключений в Dragon Age, и это прекрасно. 
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