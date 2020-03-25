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В связи с эпидемией коронавируса всё больше людей работают из дома. Важно понимать, что корпоративный компьютер чаще всего лучше защищён, поскольку за этим следит один или несколько специалистов. Они устанавливают антивирусное ПО, и другие средства защиты. Совсем по-другому функционируют домашние ПК. Многие пользователи не уделяют достаточного внимания защите, игнорируя простые правила безопасности в сети. Всё это в значительной степени увеличило количество хакерских атак, поскольку удалёнщики представляют собой лёгкую добычу.

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Ситуация усугубляется новой критической уязвимостью, о которой сообщает Microsoft. Как выяснилось, проблема присутствует на всех версиях операционной системы Windows начиная с «Семёрки» и заканчивая «Десяткой». Однако, софтверный гигант уточнил, что пользователи самой новой версии ОС находятся в относительной безопасности, поскольку атак на эту систему выявлено не было. А вот пользователям Windows 7 стоит задуматься, ведь случаи атаки уже были зафиксированы.

реклама «В Microsoft Windows существуют две уязвимости удалённого выполнения кода, когда библиотека Adobe Type Manager Windows неправильно обрабатывает специально созданный многоуровневый шрифт - формат Adobe Type 1 PostScript. Злоумышленник может воспользоваться этой уязвимостью несколькими способами, например, убедить пользователя открыть специально созданный документ или просмотреть его на панели предварительного просмотра Windows», – сообщает софтверный гигант.

Больше информации об уязвимости можно получить на официальном сайте. Главная проблема заключается в том, что точных сроков выхода заплатки нет. Мало того, для Windows 7 вообще не предусмотрен выход такой заплатки. Что до Windows 10, то Microsoft заявила, что уязвимость существует, но шанс выполнения удалённого кода незначителен, а получение привилегий невозможно.