Названы сроки анонса видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и AMD Big Navi
Уже очевидно, что так называемая Big Navi от AMD в ближайшие месяцы не будет анонсирована. У красных очевидно есть рабочий прототип, поскольку ранее была информация, что во 2 квартале 2020 года начнётся массовое производство игровых консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Тем не менее, важно понимать, что различия между APU и полноценной дискретной видеокартой слишком велики, кроме того, точной информации о стадии готовности данного чипа ничего не известно.
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Если вы думали, что больше всех анонса Big Navi ждали эксперты и фанаты компании AMD, то вы сильно ошибаетесь. Больше всех анонс волновал руководство компании NVIDIA. Неизвестно, были ли зелёные готовы представить новую игровую архитектуру Ampere, а с ней и ТОПовую видеокарту GeForce RTX 3080 Ti. Сейчас это уже не важно. Суть в том, что между двумя компаниями ведётся большая игра. Никто не хочет попасть впросак.
рекламаВ этой ситуации чётко прослеживаются экономические нотки. Мир трясёт от пандемии коронавируса. Сотни миллионов работоспособных людей сидят дома. Экономика многих стран находится в критическом положении. И это, не говоря уже о том, что в такое время никто не побежит покупать видеокарту за 1 500 долларов. Обе компании трезво оценивают ситуацию. AMD оттягивает с анонсом. Видимо видеокарта пока требует доработки, ведь конкурировать ей суждено не с текущим флагманом RTX 2080 Ti, а с более производительной моделью – RTX 3080 Ti. NVIDIA не спешит, ведь ей нужно выпустить самую производительную видеокарту на планете. В случае, если красные покажут что-то мощное, зелёные просто подкорректируют планы. Когда кончится эта игра, неясно. Слухи говорят о четвёртом квартале 2020 года. Подождём.
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