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Уже очевидно, что так называемая Big Navi от AMD в ближайшие месяцы не будет анонсирована. У красных очевидно есть рабочий прототип, поскольку ранее была информация, что во 2 квартале 2020 года начнётся массовое производство игровых консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Тем не менее, важно понимать, что различия между APU и полноценной дискретной видеокартой слишком велики, кроме того, точной информации о стадии готовности данного чипа ничего не известно.

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Если вы думали, что больше всех анонса Big Navi ждали эксперты и фанаты компании AMD, то вы сильно ошибаетесь. Больше всех анонс волновал руководство компании NVIDIA. Неизвестно, были ли зелёные готовы представить новую игровую архитектуру Ampere, а с ней и ТОПовую видеокарту GeForce RTX 3080 Ti. Сейчас это уже не важно. Суть в том, что между двумя компаниями ведётся большая игра. Никто не хочет попасть впросак.

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