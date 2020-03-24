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Продажи процессоров AMD Ryzen бьют рекорды в немецком магазине Mindfactory. Цифры выглядят впечатляюще. Если так пойдёт и дальше, похожую тенденцию можно будет увидеть по всему миру. Пока же мы знаем, что на вторую половину 2020 года намечены продажи нового поколения процессоров AMD Ryzen 4000-й серии, построенных на улучшенном 7-нм техпроцессе. Согласно официальным данным IPC новых процессоров на архитектуре Zen 3 возрастёт на 20%. Как сообщает компания TSMC, новый 5-нм техпроцесс способен увеличить плотность размещения транзисторов, приведя к повышению производительности и снижению энергопотребления.

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TSMC заявила, что плотность компоновки 5-нм техпроцесса, по сравнению самым продвинутым 7-нм, возрастёт на 84%. Если говорить о конкретных цифрах, то на одном квадратном миллиметре 7-нм чипа можно разместить 91.2 миллиона транзисторов, в то время как на 5-нм чипе эта цифра увеличится до 172.3 миллиона транзисторов.

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TSMC также сообщила, что производительность зависит от множества компонентов. Так, предполагается, что при получении дополнительной скорости, затраты на новые чипы снизятся на 35-40%. Для существующих чипов заявлено снижение энергопотребления на 30% при той же производительности. Если энергопотребление сохраняется на текущем уровне, заявлен 15% прирост производительности.

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Опробовать всю мощь 5-нм техпроцесса первой сможет компания Apple. Произойдёт это традиционно осенью. Новые чипы лягут в основу iPhone 12. Однако, уже на 2021 год запланирован выход процессоров AMD Ryzen 5000-й серии на новой архитектуре Zen 4. Ранее красные уже говорили о значительном увеличении производительности между Zen 3 и Zen 4, однако только сейчас стало ясно, за счёт чего в первую очередь это будет осуществляться.