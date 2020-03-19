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Microsoft давно и планомерно пытается ускорить работу «Проводника» в своей настольной операционной системе Windows 10. Ещё в ноябре 2019 года появилось первое крупное обновление, которые принесло новый интерфейс и массу улучшений, упростивших работу обычному пользователю.

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К сожалению, последующие обновления стали настоящим испытанием для пользователей. Сломанная панель поиска, чёрный, синий и даже красный экраны, которые превратили работу с проводником в неприятную процедуру. Уже в январе 2020 года было выпущено обновление Windows 10 KB4532695, которое вернуло утраченные функции, но так и не принесло стабильность в работу операционки.

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Многие из тех, кто уже успел протестировать новую версию Windows 10 20H1, которая должна была выйти в апреле, рассказывают о значительных улучшениях панели поиска и Проводника. К примеру, появилась возможность очистки истории поиска. Также сообщается о повышении стабильности всей системы Windows 10, которая сопровождается улучшенной производительностью и скоростью доступа к файлам.

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