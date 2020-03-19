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Кризис шагает по стране семимильными шагами. Но, было ли когда-то по-другому? Кто-то утверждает, что сейчас не самое лучшее время для покупки и обновления компьютера. Мы же, со своей стороны, заметим, что дальше ситуация может ещё ухудшится. Сегодня мы приведём небольшую подборку от ребят из Нardwaretimes, которые готовы рассказать нам, какой процессор лучше взять в это сложное кризисное время.

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Лучший игровой процессор 2020 года: Intel Core i7-9700K. Перед нами настоящий игровой монстр, тактовая частота которого в режиме буста достигает 4.9 ГГц. При этом, он неплохо разгоняется на воздухе, а при некотором везении способен взять 5.2 ГГц даже на стоковом кулере. Он имеет 8 полноценных ядер, которых хватит надолго, ведь консоли следующего поколения так и остались восьмиядерными. В качестве альтернативы есть неплохой Core i5-9600K, ниже которого настоящему геймеру уже делать нечего.

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AMD Ryzen 5 3600X. Этот процессор может похвастать не только отличными показателями в играх, но и высокой скоростью в рабочих задачах. Немаловажно и то, что в конце текущего года выйдет следующее поколения процессоров Ryzen, которое будет поддерживать сокет АМ4, а значит покупка данного чипа – это вложение в будущее, ведь уже через год можно будет не меняя платформы докупив новый процессор получить немалый прирост производительности. Стоит отметить, что для экономии можно взять версию Ryzen 5 3600, которая обойдётся вам на 40 долларов дешевле.

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AMD Ryzen 7 3700X. Универсальность – это один из важнейших показателей на рынке процессоров. Всё дело в том, что уже завтра вам может понадобиться работа с изображениями или рендеринг больших файлов. Core i7-9700K неплохо справляется со всеми этими задачами, но до звания "универсального" ему далеко. 4.5 ГГц в режиме турбо и поддержка памяти с повышенной тактовой частотой делают Ryzen 7 3700X лучшей универсальной покупкой 2020 года. Больше информации здесь



