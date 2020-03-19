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Выбор лучшего игрового процессора – антикризисный вариант для любого кошелька от Нardwaretimes

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Кризис шагает по стране семимильными шагами. Но, было ли когда-то по-другому? Кто-то утверждает, что сейчас не самое лучшее время для покупки и обновления компьютера. Мы же, со своей стороны, заметим, что дальше ситуация может ещё ухудшится. Сегодня мы приведём небольшую подборку от ребят из Нardwaretimes, которые готовы рассказать нам, какой процессор лучше взять в это сложное кризисное время.

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Лучший игровой процессор 2020 года: Intel Core i7-9700K. Перед нами настоящий игровой монстр, тактовая частота которого в режиме буста достигает 4.9 ГГц. При этом, он неплохо разгоняется на воздухе, а при некотором везении способен взять 5.2 ГГц даже на стоковом кулере. Он имеет 8 полноценных ядер, которых хватит надолго, ведь консоли следующего поколения так и остались восьмиядерными. В качестве альтернативы есть неплохой Core i5-9600K, ниже которого настоящему геймеру уже делать нечего. 

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Лучший бюджетный геймерский процессор: AMD Ryzen 5 3600X. Этот процессор может похвастать не только отличными показателями в играх, но и высокой скоростью в рабочих задачах. Немаловажно и то, что в конце текущего года выйдет следующее поколения процессоров Ryzen, которое будет поддерживать сокет АМ4, а значит покупка данного чипа – это вложение в будущее, ведь уже через год можно будет не меняя платформы докупив новый процессор получить немалый прирост производительности. Стоит отметить, что для экономии можно взять версию Ryzen 5 3600, которая обойдётся вам на 40 долларов дешевле. 

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Лучший универсальный процессор: AMD Ryzen 7 3700X. Универсальность – это один из важнейших показателей на рынке процессоров. Всё дело в том, что уже завтра вам может понадобиться работа с изображениями или рендеринг больших файлов. Core i7-9700K неплохо справляется со всеми этими задачами, но до звания "универсального" ему далеко. 4.5 ГГц в режиме турбо и поддержка памяти с повышенной тактовой частотой делают Ryzen 7 3700X лучшей универсальной покупкой 2020 года. Больше информации здесь


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Kasyan
04:05
Опять майкрософт какую фигню замутил с памятью! Горячий привет 32mb eSRAM, что в итоге сказалось на производительности! https://st.overclockers.ru/legacy/blog/363829/163464_O.jpg https://img.championa...
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
Yolanda Tarska
04:01
9700 быстрее, в ММО быстрее. Да в целом это мелочи уже, но тем не менее.
Выбор лучшего игрового процессора – антикризисный вариант для любого кошелька от Нardwaretimes
Yolanda Tarska
04:00
Плату и кулер можно одинаковые и разница будет 2 тыс руб. уже.
Выбор лучшего игрового процессора – антикризисный вариант для любого кошелька от Нardwaretimes
Kasyan
03:57
Так буль это не даже 8 ядерный процессор, а скорее что то типа 4/8, учитывая, что в PS4 используется только 6 ядер для игр, вот и думай какая там производительность.
Анонс Sony PlayStation 5: ядра Zen 2, в 5,5 выше производительность, 16 ГБ GDDR6, SSD на 825 ГБ и поддержка 4K UHD
Собака на Zene
03:56
Ты, наверное, и разницу увидишь между 9700K и 3700X в пользу Intel, когда упор в GPU?
Выбор лучшего игрового процессора – антикризисный вариант для любого кошелька от Нardwaretimes
Kasyan
03:54
Предварительно 499$, но это не точно!
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Kasyan
03:51
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Собака на Zene
03:45
А теперь сравни цены на комплект процессор + охлаждение + материнка обеих платформ. Тебя ничего не смущает? Считаешь сравнение объективным? Стоит переплачивать за Intel? i5 9600KF - 17к Кулер - 3к Z3...
Выбор лучшего игрового процессора – антикризисный вариант для любого кошелька от Нardwaretimes
DTy
03:45
как-то оно не особо выглядит даже за 3 сегодняшних тысячи рублей. Будет дороже - тем более нафиг не упало. Да, аналоги устарели, поддержка у них так себе... Но они не слишком дорогие и они работают.
DFI разместила процессор AMD Ryzen на плате размерами 84 х 55 мм
Yolanda Tarska
03:43
9700К как вышел, так и остаётся топчиком.
Выбор лучшего игрового процессора – антикризисный вариант для любого кошелька от Нardwaretimes
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