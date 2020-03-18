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Трассировка лучей уже несколько лет является прерогативой видеокарт NVIDIA RTX. Это дорогие решения, цена на самый бюджетный вариант которых начинается с 350 долларов. При этом, для того, чтобы получить комфортное количество fps даже в разрешении 1080р при включённой трассировке лучей, в современных играх требуется видеокарта, цена которой стартует с 500 и более долларов. Сегодня стало известно о том, что абсолютно все существующие видеокарты AMD смогут получить поддержку волшебных лучей.

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О прорыве объявила Khronos Group, которая является разработчиком API Vulkan. Представители компании сообщили, что Vulkan Ray Tracing основан на технологии NVIDIA, однако имеет ряд существенных различий и доработок. О полной поддержке проекта сообщила и NVIDIA, предложившая свою помощь и планирующая уже сегодня начать распространение драйверов для Linux.

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Многие заинтересованные стороны уже успели высказать своё положительное отношение к подобным переменам, заявив, что сообщество давно ожидало появления кроссплатформенного API с поддержкой трассировки лучей. Немаловажно, что Vulkan не является чем-то новым для разработчиков, именно поэтому все доработки будут внесены в текущие продукты в кратчайшие сроки. По сведениям Khronos Group, Coherent Ray Tracing Framework бесшовно интегрируется в существующие функциональные возможности Vulkan, реализуя гибкое объединение растеризации и трассировки лучей.

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Wolfenstein: Youngblood - Ray Tracing OFF

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Wolfenstein: Youngblood - Ray Tracing ON

Стоит отметить, что трассировка лучей должна была появиться на видеокартах AMD на архитектуре следующего поколения RDNA2. Кроме того, важно понимать, что, даже при наличии возможности трассировки лучей, бюджетные видеокарты Radeon не смогут обеспечить комфортную игру в этом режиме.