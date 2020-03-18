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Все видеокарты AMD Radeon получат трассировку лучей в реальном времени

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Трассировка лучей уже несколько лет является прерогативой видеокарт NVIDIA RTX. Это дорогие решения, цена на самый бюджетный вариант которых начинается с 350 долларов. При этом, для того, чтобы получить комфортное количество fps даже в разрешении 1080р при включённой трассировке лучей, в современных играх требуется видеокарта, цена которой стартует с 500 и более долларов. Сегодня стало известно о том, что абсолютно все существующие видеокарты AMD смогут получить поддержку волшебных лучей.

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О прорыве объявила Khronos Group, которая является разработчиком API Vulkan. Представители компании сообщили, что Vulkan Ray Tracing основан на технологии NVIDIA, однако имеет ряд существенных различий и доработок. О полной поддержке проекта сообщила и NVIDIA, предложившая свою помощь и планирующая уже сегодня начать распространение драйверов для Linux. 

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Многие заинтересованные стороны уже успели высказать своё положительное отношение к подобным переменам, заявив, что сообщество давно ожидало появления кроссплатформенного API с поддержкой трассировки лучей. Немаловажно, что Vulkan не является чем-то новым для разработчиков, именно поэтому все доработки будут внесены в текущие продукты в кратчайшие сроки. По сведениям Khronos Group, Coherent Ray Tracing Framework бесшовно интегрируется в существующие функциональные возможности Vulkan, реализуя гибкое объединение растеризации и трассировки лучей.

Wolfenstein: Youngblood - Ray Tracing OFF

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Wolfenstein: Youngblood - Ray Tracing OFF

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Wolfenstein: Youngblood - Ray Tracing ON

Стоит отметить, что трассировка лучей должна была появиться на видеокартах AMD на архитектуре следующего поколения RDNA2. Кроме того, важно понимать, что, даже при наличии возможности трассировки лучей, бюджетные видеокарты Radeon не смогут обеспечить комфортную игру в этом режиме. 

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Нее, вот прикинь, сутрирую чуть... ты в реале качок (сила 100), а виртуле будешь добирать фишки на другие характеристики, сила уже есть... или наоборот в реале ты ботан, то в вриртуале докачаешь силу....
В Call of Duty Warzone появился режим игры для одиночек
smaximaa
12:41
дык, пол года уже как
Все видеокарты AMD Radeon получат трассировку лучей в реальном времени
Евгений Морозов
12:41
А зачем ждать драйвер от AMD, когда есть замечательные драйвера Mesa (которые, к слову, не так давно обновились до версии 20.0, добавив поддержку Vulkan 1.2)?
Все видеокарты AMD Radeon получат трассировку лучей в реальном времени
Алексей
12:35
судя по результатам гораздо интересней купить a data s11 pro чем этот плекс? так?
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Алексей
12:34
ты и читать не умеешь. я купил проц ещё до появления 3700 ряженки. и кто тут ещё лох?
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Алексей
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то есть иметь 2 компа вместо одного это быть лохом? ну удачи тебе мистер 1700кукареку перешел не лох на 3900 =)))
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Виктор Попко
12:31
именно, каких, средних, минимальных, максимальных, встречающихся в менее чем 0,1% от всех отрендеренных кадров?
Все видеокарты AMD Radeon получат трассировку лучей в реальном времени
Игорь Ииии
12:31
Да все норм. Я ж не идиот, чтоб гнать до 5ггц любой ценой. И все -таки есть ограничения по питанию в моей системе 1-н 8пин коннектор и 5 фаз на удвоителях (10 сборок)
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