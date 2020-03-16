Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Наши читатели любят и ценят материалы про разгон процессоров. К сожалению, в последнее время подобных новостей не так много, как нам бы с вами хотелось. Именно поэтому каждая заметка об экстремальном разгоне всегда находит положительный отклик у аудитории наших оверклокеров. Сегодня у нас небольшой материал о проведённом известным оверклокером Мартином Уайтом экстремальном разгоне процессора AMD Ryzen 7 3700X. Мы уверены, что наши читатели прекрасно осведомлены, что это за камень, поэтому будем говорить исключительно о достигнутых успехах.

реклама

Само собой, экстремальный разгон без жидкого азота – это не экстремальный разгон. Ребята запаслись изрядным количеством этого ценного вещества и приступили к делу. С использованным во время разгона оборудованием можно ознакомиться здесь. Там же вы найдёте подробности разгона и некоторые другие детали. Нас же с вами интересует то, насколько процессор станет производительнее после того, как его тактовая частота достигнет 5.2 ГГц.

реклама

реклама

реклама

Как видите, прирост очень существенный. К сожалению, новая архитектура процессоров AMD Ryzen не позволяет достичь высоких показателей тактовой частоты в домашних условиях. Будем надеяться, что следующее поколение сможет порадовать нас не только отличной производительностью в синтетике, но и разгонным потенциалом. Что до текущего результата, то цифра в 5 389 МГц выглядит очень впечатляюще, пусть оверклокерам и не удалось удержать её на всех тестовых участках.