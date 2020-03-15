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Давайте начистоту: видеокарты Nvidia стоят дороже, чем их прямые конкуренты от AMD. Это данность, в которой все мы живём. Несмотря на это, больше 80% рынка дискретных видеокарт занимает именно Nvidia. Разбирать причины этого явления мы сегодня не будем. Но и идти на поводу у рынка не станем. Всё очень просто, мы с вами расчётливые покупатели, знающие цену деньгам и несогласные платить лишние 50-80 долларов не только за волшебные лучи, но и вообще не согласны переплачивать. Именно поэтому в текущем обзоре только видеокарты AMD Radeon.

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Ребята из Hardwaretimes часто приходят нам на помощь в выборе правильных комплектующих. Сегодня они предлагают выяснить: есть ли смысл заплатить лишние 60-80 долларов за видеокарту Radeon RX 5700 RX если есть возможность взять более дешёвую RX 5600 XT. Однако, нас в данным момент интересуют игры в разрешении 1080р, поскольку большинство наших читателей имеет монитор именно такого разрешения. Тестовый стенд включает процессор AMD Ryzen 9 3900X и ОЗУ Trident Z Royal 8 ГБ x 2 @ 3600 МГц CL16. Давайте разбираться вместе.

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Что же, наши бережливые читатели уже поняли, что разница между видеокартами минимальна. По сути младшая версия способна обеспечить 95% производительности от старшей. В таком случае эксперты делают простой вывод: переплачивать просто не стоит. Главное убедиться, что ваша RX 5600 XT получила все последние обновления BIOS, гарантирующие вам 14 Гб/с пропускной способности памяти и повышенные тактовые частоты. Больше информации здесь.