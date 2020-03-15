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Как правильно выбрать видеокарту – экономим 80 долларов, не теряя в производительности под руководством Hardwaretimes

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Давайте начистоту: видеокарты Nvidia стоят дороже, чем их прямые конкуренты от AMD. Это данность, в которой все мы живём. Несмотря на это, больше 80% рынка дискретных видеокарт занимает именно Nvidia. Разбирать причины этого явления мы сегодня не будем. Но и идти на поводу у рынка не станем.  Всё очень просто, мы с вами расчётливые покупатели, знающие цену деньгам и несогласные платить лишние 50-80 долларов не только за волшебные лучи, но и вообще не согласны переплачивать. Именно поэтому в текущем обзоре только видеокарты AMD Radeon.

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Ребята из Hardwaretimes часто приходят нам на помощь в выборе правильных комплектующих. Сегодня они предлагают выяснить: есть ли смысл заплатить лишние 60-80 долларов за видеокарту Radeon RX 5700 RX если есть возможность взять более дешёвую RX 5600 XT. Однако, нас в данным момент интересуют игры в разрешении 1080р, поскольку большинство наших читателей имеет монитор именно такого разрешения. Тестовый стенд включает процессор AMD Ryzen 9 3900X и ОЗУ Trident Z Royal 8 ГБ x 2 @ 3600 МГц CL16. Давайте разбираться вместе. 

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Что же, наши бережливые читатели уже поняли, что разница между видеокартами минимальна. По сути младшая версия способна обеспечить 95% производительности от старшей. В таком случае эксперты делают простой вывод: переплачивать просто не стоит. Главное убедиться, что ваша RX 5600 XT получила все последние обновления BIOS, гарантирующие вам 14 Гб/с пропускной способности памяти и повышенные тактовые частоты. Больше информации здесь.

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Kopcheniy
21:09
" есть ли смысл заплатить лишние 60-80 долларов за видеокарту Radeon RX 5700 RX" Зелот, когда ты начнешь читать свои материалы перед публикацией?
Как правильно выбрать видеокарту – экономим 80 долларов, не теряя в производительности под руководством Hardwaretimes
Губайдуллин Фармасьютикалс
21:09
Видос в тему:
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
Kopcheniy
21:06
А у 7700К кэш 8 МБ вообще-то
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Губайдуллин Фармасьютикалс
21:06
Кто реально за 4к покупает на старте игры для PS4, у того бомбить ничего не должно)) Там явно всё в жизни и с финансами - отлично)) Кто из консолоты экономит, они после спада ажиотажа покупают на всяк...
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
Kopcheniy
21:04
На 3DNews тестировали 3500 и 3500Х - обе в играх проиграли 9400F, и даже в приложениях был паритет
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Kopcheniy
21:03
Не туда смотрите. "Заменой" 7700К будет 10350К, а не 10100.
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Чукча
21:02
На супер 410-й стоит, на 2070 400- й.
NVIDIA придумала как распродать все запасы GeForce RTX 2060 перед запуском видеокарт Ampere 3000-й серии
Mitra33
21:01
Ну что накинулись? Автор показал свою мечту.
Серебряная сборка в формате microATX от магазина Регард
RadeoForce
21:00
там ее добавили двукратно, здесь ситуация другая. Не добавят же они 12гб?
NVIDIA придумала как распродать все запасы GeForce RTX 2060 перед запуском видеокарт Ampere 3000-й серии
Kopcheniy
21:00
Сижу сейчас на другой легенде - 2500К@4.0Ghz. Этот был еще более массовым в свое время
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
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