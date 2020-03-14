Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Видеокарта Radeon RX 580 прошла долгий путь. Будучи созданной для конкуренции с GeForce GTX 1060, она долгое время поддерживала продажи AMD, позволяя компании оставаться на плаву. Сейчас на её место пришли новые герои, которые, к сожалению, не стали быстрее. Главный конёк новой архитектуры RDNA, на основе которой выполнены видеокарты RX 5500 ХТ и RX 5600 ХТ – это энергоэффективность. Что до героини сегодняшнего материала, то, несмотря на её горячий нрав, она всё ещё актуальна.

реклама

Radeon RX 580 медленно выводится с рынка. Где-то запасы ещё есть, у других продавцов их остались считанные единицы. А некоторые стараются опустошить склады с целью покупки новых устройств. Об одной такой акции сообщает ресурс Тomshardware

реклама

Скидку получила новенькая GIGABYTE Radeon RX 580 Gaming имеющая 8 Гб памяти. Нельзя сказать, что перед нами рекордсмен скорости, но благодаря улучшенной системе охлаждения и медным композитным трубкам, производителю удалось снизить температуру чипа на 29% по сравнению с эталонной версией.

Стандартная стоимость видеокарты равна 190 долларов. Продавец предлагает скидку в 28%. Таким образом новая цена составила всего 135 долларов. В одни руки выдают не более 2 видеокарт. Продавец сообщает, что последние 24 часа было реализовано 255 штук. Ясно, что купить видеокарту в наших краях за такую цену проблематично, но, в любом случае, подобные акции рано или поздно будут появляться и в отечественных магазинах.