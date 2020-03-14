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Видеокарта Radeon RX 580 (8 Гб) подешевела до 135 долларов – самая низкая цена с начала продаж

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СТАРАЯ цена на 2070 в Регарде. Успей.
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Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
Вот эта 2080 Super не подорожала и дешевле любой 2080
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Видеокарта Radeon RX 580 прошла долгий путь. Будучи созданной для конкуренции с GeForce GTX 1060, она долгое время поддерживала продажи AMD, позволяя компании оставаться на плаву. Сейчас на её место пришли новые герои, которые, к сожалению, не стали быстрее. Главный конёк новой архитектуры RDNA, на основе которой выполнены видеокарты  RX 5500 ХТ и  RX 5600 ХТ – это энергоэффективность. Что до героини сегодняшнего материала, то, несмотря на её горячий нрав, она всё ещё актуальна. 

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Radeon RX 580 медленно выводится с рынка. Где-то запасы ещё есть, у других продавцов их остались считанные единицы. А некоторые стараются опустошить склады с целью покупки новых устройств. Об одной такой акции сообщает ресурс Тomshardware.

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Скидку получила новенькая GIGABYTE Radeon RX 580 Gaming имеющая 8 Гб памяти. Нельзя сказать, что перед нами рекордсмен скорости, но благодаря улучшенной системе охлаждения и медным композитным трубкам, производителю удалось снизить температуру чипа на 29% по сравнению с эталонной версией. 

Стандартная стоимость видеокарты равна 190 долларов. Продавец предлагает скидку в 28%. Таким образом новая цена составила всего 135 долларов. В одни руки выдают не более 2 видеокарт. Продавец сообщает, что последние 24 часа было реализовано 255 штук. Ясно, что купить видеокарту в наших краях за такую цену проблематично, но, в любом случае, подобные акции рано или поздно будут появляться и в отечественных магазинах. 

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Ирина Белая
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Смысле большие деньги 100 у.е до нефтекипиша было 67 ,сейчас 73 ,на 500 рублей дороже условно говоря проц стал ,ну прям писец сумашедшие деньги.
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Voldemaar
22:06
Умайненные вусмерть небось.
Видеокарта Radeon RX 580 (8 Гб) подешевела до 135 долларов – самая низкая цена с начала продаж
enot52rus
22:05
Малой, успокойся и спать ложись, а то мама заругает
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Voldemaar
22:00
Это и есть под нагрузкой. Но без разгона.
Японский блогер приготовил себе обед на процессоре AMD
warmuza
21:57
@"в любом случае, подобные акции рано или поздно будут появляться и в отечественных магазинах. " Ни разу у нас такой щедрости не видел.
Видеокарта Radeon RX 580 (8 Гб) подешевела до 135 долларов – самая низкая цена с начала продаж
Hitman
21:57
А где космические рейнджеры обе части?))
Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
warmuza
21:53
А под нагрузкой?
Японский блогер приготовил себе обед на процессоре AMD
warmuza
21:53
Ну, смотря на каком.
Японский блогер приготовил себе обед на процессоре AMD
Hitman
21:53
Еще одна забытая игра(
Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
Viktor Sidorenko
21:52
Этот проц потеснит , вернее похоронит райзен 1600 и 2600 , так как 7700 в играх их обсыкает так и 10100 обоссыт это красное дерьмо
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
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