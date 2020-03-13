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Процессор Intel Core 11-го поколения Tiger Lake демонстрируют 40% отставание от AMD Ryzen 4000-й серии

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Начало продаж процессоров Intel Core 10-го поколения должно было стартовать в апреле 2020 года. Согласно последним утечкам, дата может быть перенесена на лето или даже на осень текущего года. Это ставит под сомнение планы синих по выпуску в начале 2021 года настольных процессоров 11-го поколения. Тем не менее, это не мешает некоторым образцам этих чипов появляться в первых тестах. 

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В одной из недавних утечек неизвестный процессор Tiger Lake засветился в популярном бенчмарке  3DMark TimeSpy, где показал следующую производительность: 1 300 баллов в однопоточном тесте и 4 400 в многопоточном. Точно такое же тестирование прошёл представитель нового поколения процессоров AMD Ryzen 7 4800U. Как можно увидеть, в однопоточной дисциплине он всё ещё отстаёт от синего процессора, а вот в многопотоке демонстрирует выдающиеся показатели, обходя синий чип на 40% (1 193/6 061).

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Уже известно, что прошедший тестирование Tiger Lake ляжет в основу ноутбуков и получит 10-нм техпроцесс, а также низкое энергопотребление. Что до Ryzen 7 4800U, то ноутбуки с ним должны прибыть во все магазины в апреле, если, конечно, не вмешается коронавирус. Также стоит отметить, что ранее аналитики прочили выход процессоров Tiger Lake в середине 2020 года, сейчас даже перспектива их выхода даже в середине 2021 остаётся под большим вопросом. 

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