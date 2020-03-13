Процессор Intel Core 11-го поколения Tiger Lake демонстрируют 40% отставание от AMD Ryzen 4000-й серии
Начало продаж процессоров Intel Core 10-го поколения должно было стартовать в апреле 2020 года. Согласно последним утечкам, дата может быть перенесена на лето или даже на осень текущего года. Это ставит под сомнение планы синих по выпуску в начале 2021 года настольных процессоров 11-го поколения. Тем не менее, это не мешает некоторым образцам этих чипов появляться в первых тестах.
реклама
В одной из недавних утечек неизвестный процессор Tiger Lake засветился в популярном бенчмарке 3DMark TimeSpy, где показал следующую производительность: 1 300 баллов в однопоточном тесте и 4 400 в многопоточном. Точно такое же тестирование прошёл представитель нового поколения процессоров AMD Ryzen 7 4800U. Как можно увидеть, в однопоточной дисциплине он всё ещё отстаёт от синего процессора, а вот в многопотоке демонстрирует выдающиеся показатели, обходя синий чип на 40% (1 193/6 061).
реклама
рекламаУже известно, что прошедший тестирование Tiger Lake ляжет в основу ноутбуков и получит 10-нм техпроцесс, а также низкое энергопотребление. Что до Ryzen 7 4800U, то ноутбуки с ним должны прибыть во все магазины в апреле, если, конечно, не вмешается коронавирус. Также стоит отметить, что ранее аналитики прочили выход процессоров Tiger Lake в середине 2020 года, сейчас даже перспектива их выхода даже в середине 2021 остаётся под большим вопросом.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила