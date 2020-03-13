Дебют процессоров Intel Comet Lake-S может задержаться сильнее, чем ожидалось
Возможно, кому-то появление данных о ценах на процессоры Comet Lake-S и их изображений в серийном исполнении могло внушить мысль о близости анонса этих изделий Intel, но штатный автор ресурсов Tom’s Hardware Guide и Seeking Alpha со страниц Twitter сообщает, что данное событие может сместиться относительно первоначального графика на три квартала.
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рекламаВ данном контексте важно понимать, что считать «первоначальным графиком». Когда-то в прошлом году некоторые источники были уверены, что процессоры Comet Lake-S выйдут либо в самом конце 2019 года, либо в начале 2020-го. Соответственно, смещение на три квартала даёт сентябрь текущего года в качестве нового вероятного периода анонса этих процессоров. Недавно сообщалось, что Intel рассчитывала представить их в период с 13 апреля по 26 июня. Возможно, из-за проблем с коронавирусом и готовностью материнских плат сроки придётся сдвинуть на второе полугодие.
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