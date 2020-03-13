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Дебют процессоров Intel Comet Lake-S может задержаться сильнее, чем ожидалось

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Возможно, кому-то появление данных о ценах на процессоры Comet Lake-S и их изображений в серийном исполнении могло внушить мысль о близости анонса этих изделий Intel, но штатный автор ресурсов Tom’s Hardware Guide и Seeking Alpha со страниц Twitter сообщает, что данное событие может сместиться относительно первоначального графика на три квартала.

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Источник изображения: Uniko’s Hardware

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В данном контексте важно понимать, что считать «первоначальным графиком». Когда-то в прошлом году некоторые источники были уверены, что процессоры Comet Lake-S выйдут либо в самом конце 2019 года, либо в начале 2020-го. Соответственно, смещение на три квартала даёт сентябрь текущего года в качестве нового вероятного периода анонса этих процессоров. Недавно сообщалось, что Intel рассчитывала представить их в период с 13 апреля по 26 июня. Возможно, из-за проблем с коронавирусом и готовностью материнских плат сроки придётся сдвинуть на второе полугодие.

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intel comet lake-s lga 1200
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Вот умные книжки сам и почитай, а не шляйся по всяким злачным местам))) Может поумнеешь и разбогатеешь, а не будешь слюни пускать глядя на графики.
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LoL
14:15
Тяжело им придется, вместо изначального спаринга с зен2, придётся вести борьбу с зен3, где шансы на успех улетучиваюся с каждым месяцем задержки.
Дебют процессоров Intel Comet Lake-S может задержаться сильнее, чем ожидалось
smaximaa
14:14
ооо адепта лучей хуанго порвало
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Bare_Metal
14:12
Потому что нельзя с такими дырами продукт выпускать, пусть переделывают.
Дебют процессоров Intel Comet Lake-S может задержаться сильнее, чем ожидалось
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