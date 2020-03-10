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Ранее в прессу уже попадала информация о ценах на будущие процессоры Intel Core 10-го поколения. Вначале казалось, что синие решили сделать своим фанатам подарок, не завышая цены на 14-нм чипы, однако сейчас выяснилось, что как минимум 4 процессора получат ценник выше 500 долларов.

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На горизонте начало продаж процессоров Intel Core 10-го поколения. По крайней мене так казалось. Источники сообщают, что в розницу поступит только часть из намеченной партии процессоров. Остальные задержатся как минимум до июня 2020 года. К сожалению, даже те чипы, что поступят в продажу, получат совсем недемократичные цены.

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Как видите, все четыре процессора серии Core i9 оценены выше 500 долларов. Всё это 10-ядерные горячие камни, тактовая частота которых либо уходит, либо приближается к 5 ГГц. Особенно высоко оценён Core i9-10900K. По всей видимости это будут отборные чипы, для которых придётся покупать водяную систему охлаждения.

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Не стоит забывать, что процессоры потребуют покупки новой материнской платы, так как построены на новом сокете. Неизвестно, насколько высокими будут продажи новых чипов, особенно высоки опасения на фоне слухов о небольшом приросте производительности между девятым и десятым поколением.