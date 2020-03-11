Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Процессоры серии AMD Ryzen 3000 были выпущены в спешке и оказались слегка сырыми. Автоматический разгон работал плохо, не позволяя достичь заявленных производителем тактовых частот. Не дожидаясь негативной реакции покупателей красные выпустили несколько версий обновления микрокода BIOS для материнских плат. Кто-то воспользовался новой возможностью, повысив тактовые частоты до заявленного уровня, а некоторые до сих пор сидят на минималках.

реклама

Кроме AGESA существует инструкция от 1usmus, которая ещё до официальной прошивки позволила продвинутым пользователям разблокировать потерянные 200 МГц. В данном материале эксперты hardwaretimes решили выяснить, насколько эффективен метод 1usmus против автоматических настроек от AMD. Испытательный стенд состоял из процессора, Ryzen 9 3900X, видеокарты GeForce RTX 2080 Super и оперативной памяти Trident Z Royal 8 ГБ x 2@3600 МГц. С остальными заявленными в тестировании комплектующими можно ознакомиться по ссылке.

реклама

реклама

реклама

реклама

Как видите, разница есть. Назвать её существенно нельзя. Однако, тот факт, что настройки от энтузиаста оказались лучше предложенного профессионалами микрокода, вызывает удивление. AMD неплохо справилась с задачей, но есть вариант и лучше. Что до вопроса, насколько это влияет на реальную производительность, можно заметить, что реальное влияние минимально и не будет замечено пользователями в обычных задачах. Больше информации здесь.