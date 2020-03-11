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Изучаем автоматический разгон процессоров AMD Ryzen – альтернативы и преимущества от hardwaretimes

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Процессоры серии AMD Ryzen 3000 были выпущены в спешке и оказались слегка сырыми. Автоматический разгон работал плохо, не позволяя достичь заявленных производителем тактовых частот. Не дожидаясь негативной реакции покупателей красные выпустили несколько версий обновления микрокода BIOS для материнских плат. Кто-то воспользовался новой возможностью, повысив тактовые частоты до заявленного уровня, а некоторые до сих пор сидят на минималках.

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Кроме AGESA существует инструкция от 1usmus, которая ещё до официальной прошивки позволила продвинутым пользователям разблокировать потерянные 200 МГц. В данном материале эксперты hardwaretimes решили выяснить, насколько эффективен метод 1usmus против автоматических настроек от AMD. Испытательный стенд состоял из процессора, Ryzen 9 3900X, видеокарты GeForce RTX 2080 Super и оперативной памяти Trident Z Royal 8 ГБ x 2@3600 МГц. С остальными заявленными в тестировании комплектующими можно ознакомиться по ссылке.

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Как видите, разница есть. Назвать её существенно нельзя. Однако, тот факт, что настройки от энтузиаста оказались лучше предложенного профессионалами микрокода, вызывает удивление. AMD неплохо справилась с задачей, но есть вариант и лучше. Что до вопроса, насколько это влияет на реальную производительность, можно заметить, что реальное влияние минимально и не будет замечено пользователями в обычных задачах. Больше информации здесь

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