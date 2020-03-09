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Последние утечки говорят о том, что выход 10-го поколения процессоров Intel Core состоится в ближайшее время. В сеть просочилась рекомендованная стоимость всех будущих процессоров, которая приятно удивила тех, кто планирует взять чип текущего поколения. Сообщается о массовых скидках на девятое поколение, одновременно с этим мы увидели фиксированные цена поколение десятое. В ходе ещё одной утечки проанализировали производительность готового экземпляра Core i5-10600K, который продемонстрировал значительный прогресс в многоядерных тестах.

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Не менее оптимистично выглядит изображение Core i5-10400, которое было предоставлено тайваньским ресурсом Uniko . Здесь мы отчётливо видим, что перед нами не инженерный вариант, а полностью готовый к продаже процессор. Всей этой оптимистичной информации противоречат сведения о дате снятия эмбарго, которая якобы была распространена Intel среди своих партнёров.

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Как видите, датировка очень странная: с 13 апреля по 26 июня. Судя по всему, продажи процессоров Intel Core будут проходить волнами. Какая из линеек (Core i3, Core i5, Core i7 или Core i9) задержится до июня, неясно. Вполне возможно, что ограниченным тиражом выйдут наиболее непопулярные модели, которые были определены Intel на основе данных продаж текущей линейки, либо процессоры, приносящие наименьшую маржу. Больше сведений, мы получим ближе к апрелю.