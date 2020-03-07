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Большая часть людей покупает новые производительные компьютеры с одной целью: играть. Никто не спорит, что ПК может работать в Фотошопе, с офисными программами и часто применяется для сёрфинга в интернете. Однако, для всех этих и многих других целей прекрасно подойдёт компьютер десятилетней давности. А вот для игр нужна мощная современная машина, оснащённая большим количеством ядер с максимально возможными тактовыми частотами.

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Возможно, именно с этим связан тот факт, что процессоры Intel пользуются повышенным спросом. Если сравнить два таких процессора, как Core i7-9700K и Ryzen 5 3600Х, то очевидно, что первый лучше в играх. Что до второго, то он обходит либо, держит паритет с первым во всех остальных задачах. Мало того, он более чем на 100 долларов дешевле. Логика среднестатистического геймера работает по-иному.

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В апреле должны выйти процессоры Intel Core 10-го поколения. Ранее в тестах мелькали инженерные варианты, сейчас же перед нами преимущественно готовые к продаже варианты, которые ничем не отличаются от финальных экземпляров. Один из таких чипов - Core i5-10600K показал свои достижения в Cinebench R20. Представлены результаты в однопотоке (CB SC) и многопотоке (CB MC).

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