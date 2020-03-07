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6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов

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<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ
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Большая часть людей покупает новые производительные компьютеры с одной целью: играть. Никто не спорит, что ПК может работать в Фотошопе, с офисными программами и часто применяется для сёрфинга в интернете. Однако, для всех этих и многих других целей прекрасно подойдёт компьютер десятилетней давности. А вот для игр нужна мощная современная машина, оснащённая большим количеством ядер с максимально возможными тактовыми частотами. 

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Возможно, именно с этим связан тот факт, что процессоры Intel пользуются повышенным спросом. Если сравнить два таких процессора, как Core i7-9700K и Ryzen 5 3600Х, то очевидно, что первый лучше в играх. Что до второго, то он обходит либо, держит паритет с первым во всех остальных задачах. Мало того, он более чем на 100 долларов дешевле. Логика среднестатистического геймера работает по-иному. 

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В апреле должны выйти процессоры Intel Core 10-го поколения. Ранее в тестах мелькали инженерные варианты, сейчас же перед нами преимущественно готовые к продаже варианты, которые ничем не отличаются от финальных экземпляров. Один из таких чипов - Core i5-10600K показал свои достижения в Cinebench R20. Представлены результаты в однопотоке (CB SC) и многопотоке (CB MC). 

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Как видите, новинка держит паритет с народным процессором Ryzen 5 3600Х. Вот только важно помнить, что Core i5-10600K поступит в продажу по цене от 300 долларов, в то время как уже сегодня процессор от AMD можно взять за 200 долларов. Логика геймеров не поддаётся объяснению, а иначе как можно понять тех, кто купит такой процессор за 350 долларов, за которые он будет продаваться на территории России. Мало того, эти неизвестные должны будут докупить материнскую плату, что добавляет не менее 100 долларов к стоимости. Возможно, наши читатели знают причину столь странного поведения. Послушаем, что они думают на этот счёт. 

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6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Sergiu Bunacalea
02:38
А разве 3600 в разгоне на 4.3 потребляет меньше ? Я тебе скажу один секрет , что в играх 9600к даже в разгоне до 5.2ггц при напряжении 1.37 будет будет потреблять не больше 70-80 ватт при 100% загру...
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Олег Вишняков
02:38
Гнались когда-то. Новые балистиксы этого года даже 3600 не берут, только 3500-16-18-18 520. Но и это неплохо. 43 латентность.
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
Аслан Хироуз
02:30
Агась, только за разницу в цене этой памяти и мамки на z чипсете с нормальными фазами и неограниченной теплопакетом и водянки можно взять 3900x. Не проще уж взять 9900 и обычную память или нужно гнать...
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
E1nher1
02:29
А почему все хейтят зелота?
Тестируем новую линейку памяти от CRUCIAL Ballistix - те же Micron E-die, но дешевле
Аслан Хироуз
02:25
Зачем мне этот камешь если у меня бюджет неограничен? Если я фанат интел то возьму 9900ks или на крайняк какой нибудь 18 ядерник. Но 9600k при неограниченном бюджете зачем?
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Ацкий Сотона
02:23
10про МСовские планшеты .
Собираем надежный антикризисный ПК для пожилых людей
Аслан Хироуз
02:22
Да кстати чёт разрыва и не увидел. Разве что 9600k на 5 гигагерцах порвал 3600 по энергопотреблению и цене.
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
E1nher1
02:19
А я помню, как когда-то играл в майнкрафт на p4 478 сокета.... А сейчас раз, только в майнкрафт зашел, а уже 8 гигов оператвы сожралось!
Тестируем новую линейку памяти от CRUCIAL Ballistix - те же Micron E-die, но дешевле
Аслан Хироуз
02:19
Посмотрим как будет разрывать без 2080ti. И как будет разрывать в рабочих задачах.
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
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