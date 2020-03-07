6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Большая часть людей покупает новые производительные компьютеры с одной целью: играть. Никто не спорит, что ПК может работать в Фотошопе, с офисными программами и часто применяется для сёрфинга в интернете. Однако, для всех этих и многих других целей прекрасно подойдёт компьютер десятилетней давности. А вот для игр нужна мощная современная машина, оснащённая большим количеством ядер с максимально возможными тактовыми частотами.
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Возможно, именно с этим связан тот факт, что процессоры Intel пользуются повышенным спросом. Если сравнить два таких процессора, как Core i7-9700K и Ryzen 5 3600Х, то очевидно, что первый лучше в играх. Что до второго, то он обходит либо, держит паритет с первым во всех остальных задачах. Мало того, он более чем на 100 долларов дешевле. Логика среднестатистического геймера работает по-иному.
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рекламаВ апреле должны выйти процессоры Intel Core 10-го поколения. Ранее в тестах мелькали инженерные варианты, сейчас же перед нами преимущественно готовые к продаже варианты, которые ничем не отличаются от финальных экземпляров. Один из таких чипов - Core i5-10600K показал свои достижения в Cinebench R20. Представлены результаты в однопотоке (CB SC) и многопотоке (CB MC).
рекламаКак видите, новинка держит паритет с народным процессором Ryzen 5 3600Х. Вот только важно помнить, что Core i5-10600K поступит в продажу по цене от 300 долларов, в то время как уже сегодня процессор от AMD можно взять за 200 долларов. Логика геймеров не поддаётся объяснению, а иначе как можно понять тех, кто купит такой процессор за 350 долларов, за которые он будет продаваться на территории России. Мало того, эти неизвестные должны будут докупить материнскую плату, что добавляет не менее 100 долларов к стоимости. Возможно, наши читатели знают причину столь странного поведения. Послушаем, что они думают на этот счёт.
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