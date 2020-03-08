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Время от времени на нашем сайте появляются сборки компьютеров. Иногда доморощенные горе-собиратели предлагают купить ПК для бабушки, а иногда антикризисный вариант для бедных. Что бы они не писали, получается откровенно плохо. Нашим диванным экспертам не подходит материнская плата, процессор, видеокарта, блок питания, накопитель и корпус. Что же, после долгих исканий мы, наконец, нашли отличный вариант, который сможет угодить нашим привередливым читателям.

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Пользователь Reddit по имени Roxaduh рассказал о своей последней сборке. Судя по всему, понятие кризиса ему незнакомо. В качестве процессора он взял самую мощную настольную платформу - Ryzen Threadripper 3990X. Это легендарный процессор, который смог за несколько дней поставить множество рекордов, превзойдя даже серверные чипы за 20 000 долларов. За свой камень энтузиаст заплатил 4 000 долларов.

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Специально для игр Roxaduh взял две видеокарты Nvidia EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3. Видимо он понял, что ждать Big Navi не стоит. Тестов он пока не предоставил, но будем надеяться, что он сможет запустить любую игру в разрешении 4К@60 fps. За две видеокарты энтузиаст отдал 2 800 долларов. В качестве материнской платы была выбрана модель Asus ROG Zenith II Extreme Alpha, стоимость которой стартует с 1000 долларов. Накопителей всего два: первый - Intel Optane 900 на 480 Гб, второй - Corsair MP600 на 2 Тб. Оба стоят примерно 1 100 долларов.

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Памяти наш герой поставил с запасом: 128 Гб ОЗУ G.SKILL Trident Z Neo DDR4 3200 МГц затянули за немалые 1 500 долларов. Что бы охладить пыл своей игровой сборки Roxaduh установил 19 вентиляторов Corsair HD140 и 28 Corsair ML140 Pro. Подсчитать их цену сложно, поскольку есть разница в моделях, которая может варьироваться от 40 до 100 долларов за единицу. Не обошлось без системы жидкостного охлаждения и нескольких помп. Блок питания под стать сборке: EVGA SuperNOVA 1600 T2.

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