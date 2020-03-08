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AMD Ryzen Threadripper 3990X + две Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и 47 вентиляторов – энтузиаст собрал игровой компьютер за 15 000 долларов

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45
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
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<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ
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Время от времени на нашем сайте появляются сборки компьютеров. Иногда доморощенные горе-собиратели предлагают купить ПК для бабушки, а иногда антикризисный вариант для бедных. Что бы они не писали, получается откровенно плохо. Нашим диванным экспертам не подходит материнская плата, процессор, видеокарта, блок питания, накопитель и корпус. Что же, после долгих исканий мы, наконец, нашли отличный вариант, который сможет угодить нашим привередливым читателям. 

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Пользователь Reddit по имени Roxaduh рассказал о своей последней сборке. Судя по всему, понятие кризиса ему незнакомо. В качестве процессора он взял самую мощную настольную платформу - Ryzen Threadripper 3990X. Это легендарный процессор, который смог за несколько дней поставить множество рекордов, превзойдя даже серверные чипы за 20 000 долларов. За свой камень энтузиаст заплатил 4 000 долларов. 

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Специально для игр Roxaduh взял две видеокарты Nvidia EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW3. Видимо он понял, что ждать Big Navi не стоит. Тестов он пока не предоставил, но будем надеяться, что он сможет запустить любую игру в разрешении 4К@60 fps. За две видеокарты энтузиаст отдал 2 800 долларов. В качестве материнской платы была выбрана модель Asus ROG Zenith II Extreme Alpha, стоимость которой стартует с 1000 долларов. Накопителей всего два: первый - Intel Optane 900 на 480 Гб, второй -  Corsair MP600 на 2 Тб. Оба стоят примерно 1 100 долларов.

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Памяти наш герой поставил с запасом: 128 Гб ОЗУ G.SKILL Trident Z Neo DDR4 3200 МГц затянули за немалые 1 500 долларов. Что бы охладить пыл своей игровой сборки Roxaduh установил 19 вентиляторов Corsair HD140 и 28 Corsair ML140 Pro. Подсчитать их цену сложно, поскольку есть разница в моделях, которая может варьироваться от 40 до 100 долларов за единицу. Не обошлось без системы жидкостного охлаждения и нескольких помп. Блок питания под стать сборке: EVGA SuperNOVA 1600 T2.

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В комментариях приводятся различные подсчёты. Тем не менее, эксперты полагают, что подобная сборка может затянуть не менее 15 000 долларов. Отличный выбор для бескомпромиссных геймеров. 

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BSS91
09:37
Судя по тестам 5ггц эти кукурузные, синтол клепает кипятильники, ну а по цене амд все равно предпочтительней
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
E1nher1
09:35
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burobay
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6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Amon Amarth
09:25
Действительно. Каждый человек с такой суммой просто обязан иметь минимум восемь 2080Ti.
AMD Ryzen Threadripper 3990X + две Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и 47 вентиляторов – энтузиаст собрал игровой компьютер за 15 000 долларов
Kopcheniy
09:24
Вспомнил забавный момент, когда вышли Zen 2. Intel тогда сказал, что не нужно ориентироваться на Cinebench, дескать не дает полного представления о скорости. Тут даже Вангой не надо быть, чтобы угляде...
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Nikolay Yeryomenko
09:24
А чего заявленно 3000CL15, а на Ryzen через XMP завелась 3000CL16? И для чего радиатор сделали на 6-7 мм выше? И ставят даже на 2400 и 2666? Она что тоже так же само гонится как 3000CL15?
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