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Процессоры AMD Ryzen продолжают теснить Intel из наиболее авторитетных рейтингов

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За последний год AMD выпустила несколько линеек высокопроизводительных процессоров. В первую очередь пользователи обратили внимание на настольные чипы серии Ryzen 3000, которые выбили своих прямых конкурентов Intel Core 9-го поколения с верхних позиций большинства синтетических тестов, основанных на реальных рабочих задачах. 

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Также нельзя забывать и о чипах для энтузиастов серии Ryzen Threadripper, которые по своим возможностям оставили далеко серверные процессоры Intel, которые долгие годы оставались самыми производительными на рынке. В конце концов – это серверный EPYC 7742 Rom, который стал первым мощным чипом среди целой плеяды рабочих станций и ПК для энтузиастов. 

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Если изучить таблицу наиболее производительных процессоров CPU PassMark, то можно увидеть, что первые 7 мест занимают красные чипы. Безоговорочным лидером стал Ryzen Threadripper 3990X, побивший рекорд в 50 000 с большим запасом. Что любопытно, если расположение первых нескольких процессоров не вызывают удивления, то тот факт, что настольный Ryzen 9 3950X оказался на 7 месте можно назвать не иначе как полным триумфом красной команды.

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Со стороны Intel позиции пытаются удержать серверные Xeon, но, учитывая, что в конце 2020 года выйдут ещё более быстрые процессоры от AMD, есть вероятность, что их место займут обычные бюджетные настольный чипы. 

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