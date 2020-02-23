Процессоры AMD Ryzen продолжают теснить Intel из наиболее авторитетных рейтингов
За последний год AMD выпустила несколько линеек высокопроизводительных процессоров. В первую очередь пользователи обратили внимание на настольные чипы серии Ryzen 3000, которые выбили своих прямых конкурентов Intel Core 9-го поколения с верхних позиций большинства синтетических тестов, основанных на реальных рабочих задачах.
реклама
Также нельзя забывать и о чипах для энтузиастов серии Ryzen Threadripper, которые по своим возможностям оставили далеко серверные процессоры Intel, которые долгие годы оставались самыми производительными на рынке. В конце концов – это серверный EPYC 7742 Rom, который стал первым мощным чипом среди целой плеяды рабочих станций и ПК для энтузиастов.
рекламаЕсли изучить таблицу наиболее производительных процессоров CPU PassMark, то можно увидеть, что первые 7 мест занимают красные чипы. Безоговорочным лидером стал Ryzen Threadripper 3990X, побивший рекорд в 50 000 с большим запасом. Что любопытно, если расположение первых нескольких процессоров не вызывают удивления, то тот факт, что настольный Ryzen 9 3950X оказался на 7 месте можно назвать не иначе как полным триумфом красной команды.
рекламаСо стороны Intel позиции пытаются удержать серверные Xeon, но, учитывая, что в конце 2020 года выйдут ещё более быстрые процессоры от AMD, есть вероятность, что их место займут обычные бюджетные настольный чипы.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила