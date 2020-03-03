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Windows 7 теряет рынок. Это очевидный факт, который не подлежит сомнению. Интерес вызывает лишь то, насколько активно это происходит и сколь долго всеми любимая «Семёрка» сможет удерживать заметную долю. Сегодня у нас сразу две глобальные статистики, каждая из которых только подтверждает нашу мысль, что к концу 2020 года количество установленных систем на базе Windows 7 может уменьшится до 5-7%.

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Первым делом обратимся к Steam. Здесь всё просто. Количество пользователей Windows 10 приросло более чем на 1%, ровно на столько же уменьшилось количество тех, кто ушёл с Windows 7. Разговоры о том, что такие системы как Linux смогут переманить на свою сторону сколько-нибудь заметное количество пользователей, оказались несостоятельны. Поскольку перед нами геймеры, то нет ничего удивительного, что для игр им лучше подходит «Десятка». Статистика впечатляющая, особенно интересно она выглядит на фоне ноябрьских данных, потеря рынка за 3 месяца составила 6%.

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Теперь информация от Statcounter . Согласно предоставленным данным, месяц назад Windows 7 занимала 26.79%. За месяц эта цифра уменьшилась до 24.9%. Падение на немалые 1.89%. За это же время доля Windows 10 изменилась следующим образом: была – 65.4%, стала – 67.35%, прирост 1.95%.

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Цифры в Steam и Statcounter расходятся, поскольку последняя в расчёт принимает также рабочие станции, которые стремительно переходят на новую ОС. Тем не менее, тенденция видна невооружённым взглядом.