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AMD и Nvidia начнут устанавливать свои драйвера на компьютеры пользователей без их согласия – делимся способом отключения этой неоднозначной функции

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В апреле 2020 года среди пользователей Windows 10 начнёт распространяться новая версия ОС за номером 20H1. Уже сейчас она имеет официальное название «2004». Те, кто не привык так долго ждать, могут её скачать с официального сайта. Это финальная версия, которая будет на 99% соответствовать той, что получат сотни миллионов пользователей весной. Вместе с новой версией ОС мы увидим насколько ключевых изменений, одно из которых вызывает множество опасений среди экспертов. Речь идёт о потенциально опасной функции автоматической загрузки драйверов на компьютеры пользователей без их согласия. 

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Система будет работать следующим образом: партнёры Microsoft, например, AMD и Nvidia, получат доступ к развёртыванию своих драйверов через Центр обновления Windows. Первоначально они распространят своё ПО среди 2-3% всех пользователей. Если критических ошибок будет не найдено, то, после некоторых правок, драйвера начнут получать все остальные владельцы ПК и ноутбуков. 

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С одной стороны, такое новшество кажется разумным и удобным, однако в последнее время в ПО именитых производителей стало появляться слишком много ошибок. Кто захочет, чтобы на нём тестировалось сырое ПО? Особенно негодует корпоративный сектор, средний и крупный бизнес. По какому принципу будет осуществляться выбор тех, кому посчастливится попасть в эти несколько процентов, не знает никто. Для тех, кто не хочет быть бетатестером, есть простой выход. Функцию можно отключить. Для это нужно перейти в: Панель управления / Система / Защита системы / Оборудование / Параметры установки устройств и поставить галочку напротив «Нет». 

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AMD и Nvidia начнут устанавливать свои драйвера на компьютеры пользователей без их согласия – делимся способом отключения этой неоднозначной функции
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