Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

До недавнего времени было неясно, когда выйдет следующая версия Windows 10. Кроме того не было известно, какую нумерацию она получит. Сейчас появились довольно точные сведения, позволяющие говорить о сроках и наименовании без боязни ошибиться.

реклама

Итак, новая сборка получит название Windows 10 2024. Это позволяет сделать вывод, что она выйдет в апреле, также как это было с предыдущими сборками. По крайней мере, до того, как Microsoft по некоторым причинам не меняла сроки. Инсайдеры также указывают, что обновление может начать распространяться в марте, поскольку софтверный гигант пояснил, что выбрал 2024 чтобы не вызывать путаницы с Windows Server 2003.

реклама

Что до новых функций, то есть информация, что это будет самая масштабная сборка за долгое время. Первое, это улучшенная Windows для Linux 2 (WSL2), которая теперь позволит запускать ядро Linux на любой версии ОС, а также разрешит разместить файлы в корневой файловой системе и получить к ним доступ через проводник Windows.

реклама

Второе нововведение касается голосового помощника Cortana. Она станет умнее и сможет вести с пользователем диалог. Ожидается новые функции и полностью переработанный движок. Также снизится нагрузка на процессор и жёсткий диск. Это относится к обновлённой системе поиска, которая могла ввести в ступор даже самую продвинутую машину. Microsoft активно вводит смартфоны в экосистему Windows 10. При помощи специальной программы можно будет получить полноценный доступ к вашему устройству, выполняя на экране компьютера множество действий с контактами, почтой и многим другим.

реклама

Инсайдеры сообщают, что нововведений будет много. Например, появятся новые эмоджи, улучшится работа в режиме планшета, упростится доступ к сетевым подключениям, температура SSD и GPU будет выводиться на специальный экран, где можно будет вести мониторинг за тот или иной промежуток времени. Самое же главное, чего хотят миллионы пользователей, чтобы новая Windows 10 2024 была стабильной, не принеся новых багов и проблем пользователям.