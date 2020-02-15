Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Инсайдеры рассказали, что ждать от масштабного апрельского обновления Windows 10 2024

для раздела Блоги
+
RTX 2080 по цене 2070 Super - слив начался!
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

До недавнего времени было неясно, когда выйдет следующая версия Windows 10. Кроме того не было известно, какую нумерацию она получит. Сейчас появились довольно точные сведения, позволяющие говорить о сроках и наименовании без боязни ошибиться. 

реклама

Итак, новая сборка получит название Windows 10 2024. Это позволяет сделать вывод, что она выйдет в апреле, также как это было с предыдущими сборками. По крайней мере, до того, как Microsoft по некоторым причинам не меняла сроки. Инсайдеры также указывают, что обновление может начать распространяться в марте, поскольку софтверный гигант пояснил, что выбрал 2024 чтобы не вызывать путаницы с Windows Server 2003.

реклама

Что до новых функций, то есть информация, что это будет самая масштабная сборка за долгое время. Первое, это улучшенная Windows для Linux 2 (WSL2), которая теперь позволит запускать ядро Linux на любой версии ОС, а также разрешит разместить файлы в корневой файловой системе и получить к ним доступ через проводник Windows.

реклама

Второе нововведение касается голосового помощника Cortana. Она станет умнее и сможет вести с пользователем диалог. Ожидается новые функции и полностью переработанный движок. Также снизится нагрузка на процессор и жёсткий диск. Это относится к обновлённой системе поиска, которая могла ввести в ступор даже самую продвинутую машину. Microsoft активно вводит смартфоны в экосистему Windows 10. При помощи специальной программы можно будет получить полноценный доступ к вашему устройству, выполняя на экране компьютера множество действий с контактами, почтой и многим другим.

реклама

Инсайдеры сообщают, что нововведений будет много. Например, появятся новые эмоджи, улучшится работа в режиме планшета, упростится доступ к сетевым подключениям, температура SSD и GPU будет выводиться на специальный экран, где можно будет вести мониторинг за тот или иной промежуток времени. Самое же главное, чего хотят миллионы пользователей, чтобы новая Windows 10 2024 была стабильной, не принеся новых багов и проблем пользователям. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F
4
NVIDIA GeForce GTX 1650, как дела? Super!
13
Тесты трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2
21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Patriot P300 256 Гбайт
51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
51
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
167
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
15

Интересные материалы

Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 167
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 51
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
4 февраля 2020 62

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые упоминания о новом процессоре Intel Alder Lake-S – 10-нм техпроцесс, PCIe 4.0, DDR5 и очень много ядер на двойном кристалле
227
Microsoft выпустила сборку Windows 10 19564 в канале «Ранний доступ» с новыми графическими настройками
14
Глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры будут становиться дороже и прожорливее
29
Покупка дорогой памяти бессмысленна и не оправдывает ожиданий – тестирование влияния таймингов оперативной памяти на fps в играх от hardwaretimes
32
AMD Navi 12 демонстрирует уровень производительности, близкий к Radeon RX 5500M
+
48% из 49 000 участвующих в опросе Techspot владельцев видеокарт AMD жаловались на сбои из-за драйверов
110
Цена на новую игровую приставку PlayStation 5 неприятно удивит геймеров – Sony сообщает о дефиците комплектующих
70
Patriot выпускает очень недорогие SSD P300 M.2 PCIe 3.0 x4 всего от $35 за объем 128 ГБ
23
На одноядерном 1 ГГц процессоре «Эльбрус-1С+» выпущены новые производительные компьютеры – цены не разглашаются
94
ASUS ROG Theta 7.1 - была представлена топовая игровая гарнитура формата 7.1
28
В Epic Games Store дарят Kingdom Come Deliverance
12
В Epic Games Store началась распродажа с большими скидками
60
Пользователи охотно переходят на более дорогие видеокарты семейства Turing
16
Симулятор вредного гуся стал лучшей игрой 2019 года по версии DICE Awards 2020
24
Windows 10 оказался не способен справиться с мощью 128-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
14
Очередной мобильный процессор AMD получит имя американского художника
26
Huawei MediaPad M6 10.8 представлен в России: Kirin 980, стереодинамики, Android 10 по цене 24 990 рублей
4
Средневековая пародия на GTA успешно собрала необходимую сумму на Kickstarter
2
Valve огласила точную дату выхода Half-Life Alyx
14
Arx Fatalis Remake на Unreal Engine 4 будет поддерживать DirectX 12 и трассировку лучей в реальном времени
6

Популярные статьи

Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
128
Всё о вертикальной установке видеокарты
31
Изучаем возможности приложения "Аксессуары XBox" для геймпадов Xbox One
8
Тесты трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2
21
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Patriot P300 256 Гбайт
51
NVIDIA GeForce GTX 1650, как дела? Super!
13
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F
4
Гаджеты, которые задавали тренды в прошедшем десятилетии. Часть 2: консоли, умные часы и многое другое
+

Сейчас обсуждают

RDKILLAH
01:43
Начинаю чувствовать свою уникальность 5700 + R53600 поставил и забыл
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon из-за проблем с драйверами – 48% всех владельцев видеокарт AMD жалуются на критические ошибки
GlamOtrip
01:38
А я бы не обобщал. Зелот это дно, перепечатка заголовков, сами статьи можно вообще не открывать. А зистакс хоть и отсебятина, хоть и нелепая иногда, но реально пишет. Требовать как будто ты за это пла...
Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
Anton Vislotskiy
01:37
ОГА ОГА, Уже БП давно СТАЛИ делать бесшумными, с вентилями до 20 ДБ, без писка дросселей, а эти мрази производную от БП не могут сделать бесшумной и качественной, да ещё и бабла хотят за свои "труды" ...
Глава NVIDIA объяснил, почему центральные процессоры будут становиться дороже и прожорливее
Lex001
01:28
А знаете что мне это напоминает? :) Напоминает, когда АМД напрягая изо всех сил пукан и пуча глазки - выдавливала из себя "строительную технику", с загнанными до предела частотами, буквально на грани ...
Начало продаж 10-ядерных процессоров может начаться в ближайшие дни
Мим0кр0к0дил
01:25
Ты попросил? Он - отказал. Хоть упросись, убогое.
Windows 10 оказался не способен справиться с мощью 128-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
GlamOtrip
01:25
Автор, ты хочешь стать ещё одним, кто постоянно "пишет" статьи, которые можно не открывать, потому что всё уже есть в заголовке? Тут уже есть один такой, зелот кажется. Тошнит уже от бессмысленных слу...
Флагманский Intel Core i9-10900K не сумел превзойти AMD Ryzen 9 3900X в бенчмарке 3DMark 11
Velzevul Handshaked
01:15
И почему я не удивлён?
Флагманский Intel Core i9-10900K не сумел превзойти AMD Ryzen 9 3900X в бенчмарке 3DMark 11
Алексей Белявский
01:12
ну что сказать AMD шляпа , играю спокойно на 1650super в 1080р в 60фпс на максимальных настройках в джедаях и никуда ничего не вылетает , небось еще и карта помоя шитая после майнинга
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Star Wars Jedi: Fallen Order
Velzevul Handshaked
01:11
Фанаты и так схавают.
Intel Core i7-10700K на частоте 5.3 ГГц неожиданно уступил Core i9-9900K в бенчмарке PCMark 10
Алексей Белявский
01:08
да че за адепты 1080х , некто их не режет просто сама архитектура древняя и не тащит, не кто не будет делать оптимизации при разработке игр и приложений под старое железо , поэтому в свежих проектах т...
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Star Wars Jedi: Fallen Order
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем