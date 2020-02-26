Новая Windows 10 версии 2004 официально доступна для скачивания
Буквально несколько дней назад прошёл слух, согласно которому Microsoft ищет программиста, который бы взял на себя тяжёлый груз приведения в порядок многострадальной операционной системы Windows 10, как вдруг софтверный гигант выложил в официальный доступ ISO-файлы Windows 10 20H1.
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Перед нами финальная версия, которая должна выйти в апреле или мае. По большому счёту она была готова в декабре. Всё это время инсайдеры вылавливали многочисленные ошибки. Новая версия должна принести несколько ключевых изменений, в числе которых: ручное управление некритическими обновлениями, возможность загрузить образ операционной системы из облака, а также ручное управление скоростью закачки обновлений. Кроме того, ранее сообщалось о кардинальных изменениях встроенной ОС Linux, а также отображении температуры графического процессора и появлении простого счётчика fps.
рекламаНа самом деле изменений гораздо больше. Самое важное, чтобы на этот раз удалось обойтись без привычных для Microsoft ошибок. Для загрузки образа придётся зарегистрироваться в программе Windows Insider. Это занимает немного времени, после этого будет открыт доступ к скачиванию ISO-образа. О каких-либо серьёзных ошибках не сообщается.
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