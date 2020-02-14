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С 11 по 13 февраля в Доме оптики проходила выставка, на которой были представлены отечественные разработки, предназначенные для федеральных компаний. Особое место было отведено российским процессорам Эльбрус. На этот раз на базе перспективного чипа «Эльбрус-1С+» создана целая линейка персональных компьютеров ЭЛИК.

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Главный упор делался на безопасность. По словам представителя производителя, компьютеры обладают высоким уровнем защиты, который превосходит существующие западные аналоги, поскольку не содержит закладок и бэкдоров. Мало того, вся техника собирается на российском предприятии позволяя не зависеть от санкций, которые то и дело вводят американские компании.

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Технические характеристики новой линейки не разглашаются. Представитель госкорпорации «Ростех» уточнил, что в некоторых моделях появится возможность установить до 16 Гб ОЗУ. Что до процессора «Эльбрус-1С+», то его производительность давно известна и составляет 24 Гфлопс, что на 40% медленнее чем было у Intel Core i3-2350M образца 2011 года (36,8 Гфлопс) или в 10 раз меньше, чем было у игровой консоли Sony PlayStation 3, поступившей в продажу в Европе в 2007 году.

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Представитель производителя сообщил, что только для энергетического комплекса России нужно не менее 80-ти тысяч подобных устройств. Цены сообщать не стали, ограничившись пояснением, что закупать мощные отечественные компьютеры разрешат только государственным компаниям. Работать новая линейка ПК будет на базе отечественных версий Linux. Покупатели смогут выбрать между моноблоком, с дисплеем от неизвестной китайской компании, до обычного системного блока.