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В 2019 году мы были свидетелями небывалого роста продаж процессоров AMD. Немецкая сеть Mindfactory предоставила данные, согласно которым более 86% продаж за февраль месяц пришлось на чипы красной команды и только 13% на процессоры Intel. Если так пойдёт и дальше, синим придётся туго, ведь рыночная доля этой компании стремительно уменьшается. Судя по всему, такая же ситуация происходит и на рынке видеокарт.

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Вчера был опубликован новый отчёт JPS Market Watch. Как оказалось, 19% всех продаж графических процессоров в 4 квартале 2019 года пришлось на видеокарты AMD. 63% за Intel, и с результатом 18% окончила год Nvidia. Что любопытно, ещё год назад доля AMD составляла 13%. Сообщается, что за 3 месяца красным удалось увеличить продажи на 3%, в то время как Intel потеряла 2%, а Nvidia – 1%.

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Важно понимать, что это данные по всем графическим процессорам включая игровые приставки. Тем не менее, здесь также учтены продажи Nvidia корпоративным клиентам и профессиональные GPU. Аналитики указывают, что распределение рынка дискретных видеокарт всё ещё не в пользу красных. Здесь Nvidia доминирует с 73%, а AMD довольствуется 27%.