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Mindfactory уже долгое время демонстрирует темпы роста продаж процессоров AMD на европейском рынке. С каждым месяцем рыночная доля красных растёт, в то время как синие реализовывают всё меньше продукции. Если раньше можно было сослаться на высокую маржу процессоров Intel, то нынешнее положение подчёркивает, что покупатели всё меньше интереса проявляют к синей команде.

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Последние данные в этом плане выглядят особенно показательно. За февраль 2020 года продажи процессоров распределились следующим образом: 86,11% против 13,89% в пользу AMD. Что интересно, Ryzen 5 3600 продался в количестве 1280 штук, в то время, как наиболее популярный чип Intel Core i7-9700K с трудом заинтересовал 100 покупателей. Разница колоссальна и составляет почти 13-крастный разрыв.

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Если внимательно изучить рейтинг продаж, то можно увидеть, что первые 12 позиций занимают красные чипы. Что интересно, даже такой дорогой процессор, как Ryzen 9 3900X, купили 220 человек, в то время, как его прямой конкурент Core i9-9900K заинтересовал всего 80 человек. К слову, столько же у более дорогого Ryzen 9 3950X.

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