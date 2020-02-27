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Количество пользователей настольной операционной системы Windows 10 растёт. В первую очередь это происходит за счёт тех, кто решил отказаться от устаревшей Windows 7, которая в начале года лишилась возможности получать обновления безопасности. Значительную часть из них занимают крупные и средние компании, которые не просто переводят свои системы на новую версию ОС, но и покупают новые компьютеры. Microsoft сообщила о замедлении продаж «Десятки». Как оказалось, одной из главных причин стала неспособность Intel и AMD выпустить достаточное количество процессоров для компьютеров.

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Как сообщила Microsoft, достичь заявленных продаж не удастся, поскольку наблюдаются проблемы с поставками, вызванными эпидемией коронавируса. Неизвестно, сколько потеряет софтверный гигант, но, если представители компании открыто заговорили о проблемах, дело может быть куда серьёзнее, чем считалось ранее.

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Акции полупроводниковых гигантов уже снизились на 1.5%. Инвесторы замерли в ожидании дальнейшего развития событий. Ранее аналитики Instinet LLC уже сообщили, что у полупроводниковой отрасли есть несколько проблем: