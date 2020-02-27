Xiaomi снова перенесла выход Android 10 для Mi A3
Летом 2019 года на прилавки магазинов поступил бестселлер Xiaomi Mi A3. Ключевыми особенностями смартфона стала отличная камера, неплохой процессор и чистая Android версии 9. Как правило, покупатели берут подобные телефоны именно из-за того, что в них нет лишней оболочки и ненужных программ и сервисов от китайского производителя. Немаловажно и то, что ранее такие телефоны получали обновление до последней версии Android в числе первых.
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На дворе уже конец февраля 2020 года. А между тем обновление для Mi A3 так и не пришло. Что интересно, ещё в августе 2019 года вице-президент Xiaomi и управляющий директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн твёрдо заверил покупателей, что Mi A3 станет одним из первых смартфонов во всём мире среди всех брендов, которые получат самую свежую версию Android 10. Что-то пошло не так.
рекламаВначале обновление обещали в конце 2019 года, хотя это уже нарушило все обещания и сроки. Декабрь окончился, за ним январь. Сейчас руководство Xiaomi утверждает, что они уже хотели распространить долгожданное обновление, но в дело вмешался коронавирус. Что до сроков, то теперь они даже не называются. Удивление вызывает и то, что более старая версия Mi A2 уже давно работает на последней версии Android 10. Есть надежда, что к лету 2020 года обновление до Mi A3 всё-таки дойдёт.
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