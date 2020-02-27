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Летом 2019 года на прилавки магазинов поступил бестселлер Xiaomi Mi A3. Ключевыми особенностями смартфона стала отличная камера, неплохой процессор и чистая Android версии 9. Как правило, покупатели берут подобные телефоны именно из-за того, что в них нет лишней оболочки и ненужных программ и сервисов от китайского производителя. Немаловажно и то, что ранее такие телефоны получали обновление до последней версии Android в числе первых.

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На дворе уже конец февраля 2020 года. А между тем обновление для Mi A3 так и не пришло. Что интересно, ещё в августе 2019 года вице-президент Xiaomi и управляющий директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн твёрдо заверил покупателей, что Mi A3 станет одним из первых смартфонов во всём мире среди всех брендов, которые получат самую свежую версию Android 10. Что-то пошло не так.

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