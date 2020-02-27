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Несколько дней назад у нас была возможность изучить потенциал процессоров Ryzen 7 3800X и Core i7-9700K. Тогда мы рассматривали небольшое тестирование, которое показало, что наиболее универсальным решением остаётся процессор от AMD, в то время как лучший геймерский чип произведён Intel. Сегодня эксперты Tomshardware решили усложнить тестирование, разогнав оба камня. Изменится ли что-то после этого, и сможет ли красный чип догнать синий в играх?

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Кроме двух указанных моделей процессоров в тестировании принимали участие и другие чипы. Что до разгона, то Core i7-9700K смог стабильно работать на 5.1 ГГц на всех восьми ядрах. Ryzen 7 3800X с трудом закрепился на 4.3 ГГц на всех ядрах.

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Как видите, в игровых тестах конкурентов у разогнанного до 5.1 ГГц Core i7-9700K нет. Он обходит Ryzen 7 3800X с огромным отрывом, при этом сам разгон не является чем-то сложным. Несмотря на это, если сравнивать результаты неразогнанной версии процессора Intel, то чип AMD держится молодцом. Что интересно, красный чип отстал даже от 6-ядерного Core i5-9600K, который был вручную разогнан до стабильных 5 ГГц. Авторы указывают на низкое потребление энергии процессором от AMD, однако для большинства геймеров ответ очевиден: только Intel. Больше информации здесь.