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Большая часть них читателей использует компьютер исключительно для игр, интернета и просмотра видео-контента. При этом, даже те, кто имеет слабенькие старенькие ПК, хотят играть в современные игры. Они идут на всяческие ухищрения, понижая разрешение экрана и графику до минимума. Некоторые покупают бюджетную видеокарту, которая даёт пропуск в мир игр на минималках. Сегодняшний наш обзор не для них. В дело вступают производительные мощные процессоры, которые вооружены флагманской NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и быстрой оперативной памятью.

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Итак, эксперты hardwaretimes проводят показательное тестирование, выясняя, какой из представленных чипов можно назвать лучшим по соотношению цены и производительности.

Игры.

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Синтетика.

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