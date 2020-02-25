Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
Большая часть них читателей использует компьютер исключительно для игр, интернета и просмотра видео-контента. При этом, даже те, кто имеет слабенькие старенькие ПК, хотят играть в современные игры. Они идут на всяческие ухищрения, понижая разрешение экрана и графику до минимума. Некоторые покупают бюджетную видеокарту, которая даёт пропуск в мир игр на минималках. Сегодняшний наш обзор не для них. В дело вступают производительные мощные процессоры, которые вооружены флагманской NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и быстрой оперативной памятью.
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Итак, эксперты hardwaretimes проводят показательное тестирование, выясняя, какой из представленных чипов можно назвать лучшим по соотношению цены и производительности.
Игры.
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Синтетика.
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Перейдём к выводам:
- Если вы хотите создать исключительно игровой компьютер, то переплата 100 долларов за Core i7-9700K даст вам прирост производительности в 5% по сравнению с Ryzen 7 3700X.
- Если вы планируете разогнать свой ПК, то оптимальным вариантом станет Ryzen 7 3700X. Для получения 5-8% буста потребуются только умения оверклокера, а значит при сохранении разницы в цене между AMD и Intel можно получить отличный прирост fps.
- Если вы собираете универсальную машину, то смотреть в сторону Core i7-9700K противопоказано. Он уступает красным чипам в рабочих задачах с большим отрывом. Здесь выбор экспертов падает на Ryzen 7 3800X. Больше информации здесь.
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