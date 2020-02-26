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Очень скоро поступят в продажу гибридные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии. Они часто мелькают в предварительных тестах, из чего мы могли сделать вывод, что они получат не только традиционно высокие графические возможности, но и, на этот раз, смогут заявить о себе, как производительные вычислительные чипы. Однако, многих из наших читателей в первую очередь волнует графическая составляющая. Именно ей посвящена последняя утечка.

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В интернете засветился процессор AMD Ryzen 7 4700U. Это один из наиболее производительных чипов, имеющих на борту 8 полноценных ядер, лишённых технологии многопоточности. В тесте 3DMark 11 ему удалось набрать 5 446 баллов. Эксперты изучили эти данные и пришли к выводу, что это на 17% быстрее, чем способна выдать дискретная видеокарта Nvidia Geforce MX250.

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Мало того, Ryzen 7 4700U представляет собой 15-ватный процессор, в то время как одна видеокарта потребляет 25 Вт. Это очень впечатляющие результаты. Эксперты полагают, что рынок бюджетных видеокарт в ближайшие годы может исчезнуть, а недорогим картам за 150-200 долларов придётся потесниться. А ведь это тесты мобильных чипов. На что способны настольные APU от AMD, трудно даже представить.