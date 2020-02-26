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После того как NVIDIA сообщила о розыгрыше 77 видеокарт GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077, в интернете начался настоящий ажиотаж. Несмотря на то, что видеокарта ничем не отличается от обычной версии, нашлось десятки тысяч любителей бесплатных ТОПовых карточек. Шансы на получения приза ничтожно малы, а ведь до сих пор можно зарегистрироваться и подать заявку на участие. Сегодня стало известно ещё об одном конкурсе, шансы на получение приза в котором практически равняются нулю.

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NVIDIA решила осчастливить одного единственного человека. На этот раз в качестве приза настоящий ТОП: Nvidia Titan RTX. Это самая мощная и производительная видеокарта от зелёных, которая из-за своей цены в 2500 долларов недоступна большему количеству геймеров.

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Конкурс продлится до 27 марта. Для участия нужно рассказывать в Твиттере о том, какая тема на GTC (GPU Technology Conference) вас вдохновляет. После этого нужно сделать репост и ждать пока именно вас назовут победителем. К сожалению, Россия не входит в список стран, граждане которых могут принимать участие в конкурсе, но мы уверены, у вас есть родственники в странах, которым это разрешено. В конце концов, когда это нас останавливало! Больше информации на официальной странице правил.

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