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После Нового года в операционной системе Windows 10 появилось столько багов, что мы даже перестали о них писать. Всё больше пользователей жалуются на постоянные проблемы, которые не решаются неделями. Мало того, ещё эта неприятная история с Windows 7, когда, в результате нескольких ошибок со стороны софтверного гиганта, миллионы пользователей «Семёрки» оказались наедине с неработающей операционкой. Всё это не добавляет имиджу Microsoft положительных баллов. Кажется, пришло время всё исправить.

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Особенно много ошибок наблюдается с проводником. Именно для исправления текущих проблем Microsoft нанимает талантливого программиста, которому доверят почётную задачу: починить Windows 10. Что любопытно, для человека, который будет членом команды, пытающейся решить столь важную проблему, требования довольно низкие.

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