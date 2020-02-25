Microsoft ищет талантливого программиста, который починит Windows 10
После Нового года в операционной системе Windows 10 появилось столько багов, что мы даже перестали о них писать. Всё больше пользователей жалуются на постоянные проблемы, которые не решаются неделями. Мало того, ещё эта неприятная история с Windows 7, когда, в результате нескольких ошибок со стороны софтверного гиганта, миллионы пользователей «Семёрки» оказались наедине с неработающей операционкой. Всё это не добавляет имиджу Microsoft положительных баллов. Кажется, пришло время всё исправить.
реклама
Особенно много ошибок наблюдается с проводником. Именно для исправления текущих проблем Microsoft нанимает талантливого программиста, которому доверят почётную задачу: починить Windows 10. Что любопытно, для человека, который будет членом команды, пытающейся решить столь важную проблему, требования довольно низкие.
рекламаДополнительно уточняется, что кандидат на вакантную должность будет связан с разработкой неких решений для Windows 10 и Windows 10X. Microsoft не раскрывает всех обязанностей нового члена команды, но уверяет, что он сможет поучаствовать в появлении настоящих инноваций, создавая лучшую в мире операционную систему. Что это значит, неясно. Возможно, софтверный гигант задумал большие перемены. Самое главное, чтобы новый работник оказался компетентным, иначе новых багов не избежать. Подробно с вакансией можно ознакомиться здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила