Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Производительность видеокарты в игровой консоли Xbox Series X будет равна флагманской GeForce RTX 2080 Ti

для раздела Блоги
+
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
2080 EVGA Gaming - не Super, но Супер дешево
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Долгое время эксперты гадали, какой графический потенциал будет у игровых приставок следующего поколения. Сегодня, наконец, у нас есть официальные данные, согласно которым как скептики, так и оптимисты получили свою порцию хороших новостей.

реклама

Итак, сердцем игровой консоли Xbox Series X будет видеокарта с производительностью 12 TFLOP. Это будет чип, построенный на архитектуре RDNA 2 от AMD. Хорошие сведения заключаются в том, что это будет видеокарта с производительностью сопоставимой с GeForce RTX 2080 Ti от Nvidia. Это гораздо лучше, чем полагали скептики, которые утверждали, что больше 10 TFLOP консольщикам не дадут. 

реклама

Как ни странно, плохие сведения сводятся к тому, что видеокарта RTX 2080 Ti уже сегодня не способна справиться с современными играми в разрешении 4К на максимальных настройках графики. Так что же, достаточно ли 12 TFLOP для игровой консоли следующего поколения? Эксперты поясняют, что, скорее всего, приставка получит 24 Гб оперативной памяти. А главное: на приставке нет операционной системы Windows 10, которая может остудить пыл даже самой быстрой видеокарты. 

Достаточно или нет для консоли следующего поколения 12 TFLOP, мы не знаем, но тот факт, что прирост производительности между оригинальной Xbox One и новой игровой приставкой будет равен 8 (восьми), доказывает, что проделана большая работа. Дело за оптимизацией. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
17
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
8
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
47
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
114
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
112
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
117
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
6
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
34
Сравнительное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
40
Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
28

Интересные материалы

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 114
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 117
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 112
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
233
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
228
IBM выпустила мощный 12-ядерный процессор с тактовой частотой 5.2 ГГц и 9.2 миллиардами транзисторов
57
SSD объёмом 31 Тб поступили в продажу – удвоенная производительность и продвинутые характеристики
25
В Antutu установлен абсолютный рекорд - 600 000 баллов
5
Warhammer 40,000: Dakka Squadron — аркада про самолёты и орков в знаменитой вселенной
8
Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
36
Процессоры AMD Ryzen продолжают теснить Intel из наиболее авторитетных рейтингов
51
Предварительные данные о быстродействии дискретной графики Intel Arctic Sound
16
Смартфон Xiaomi Mi CC10 2020 - дизайн, характеристики, камеры и дата выхода
6
Новый снимок экрана процессора Intel Core i5-10400 с шестью ядрами
38
В Сеть просочилась пачка скриншотов из ремейка Resident Evil 3
9
Как можно купить iPhone по лучшей цене - рассказывают аналитики Яндекс.Маркета
10
DOOM Eternal: 9 минут игрового процесса на повышенном уровне сложности
10
Анонса Ampere от мартовской сессии GTC ожидать не следует
17
Для покупателей ноутбуков на базе процессоров AMD эта компания придумала серию доводов
16
Obsidian работает над высокобюджетной ролевой игрой нового поколения
7
Microsoft подтвердила характеристики Xbox Series X: GPU с архитектурой RDNA 2, аппаратная поддержка трассировки лучей, обратная совместимость и производительность 12 TFLOPS
17
Новые подробности о Radeon RX 5950 XT Big Navi – 24 Гб HBM2e и 2-кратный рост производительности
27
На частоте 7.0 ГГц процессор Core i9-9900KS занял шестое место в SuperPI 32M
9

Популярные статьи

Сколько процессорных ядер необходимо для World of Tanks
35
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
8
Из спичек и желудей — поможет ли Phenom'у быстрая память
17
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
17
Тестирование процессора AMD Ryzen 7 3700Х в актуальных играх
26
Как не надо разгонять Sandy Bridge в 2020 году - разгон ядер процессора остался в прошлом десятилетии
8

Сейчас обсуждают

kiberman
01:09
Какого "опыта"??? хаха - какой у тебя с идейным "корешом" твоим Зелотом "опыт"??, сказочник-балабол))). В набрасывании "говна на вентилятор" опыт?)))) Фризы не от задержек в 80нс- когда "вы деревя...
Новые данные о возможных характеристиках флагманской видеокарты AMD Big Navi
Алексей Носков
01:07
Новые данные о возможных характеристиках флагманской видеокарты AMD Big Navi
E1nher1
00:57
Ай, это не фриз, я бенч перегонял, реально при смене сцен 30 кадров достаточно долго было (смотрите на график). А частота постоянная 4.7 была. На самом деле, я не покупал ни этот проц, ни эту мать. Я ...
Как не надо разгонять Sandy Bridge в 2020 году - разгон ядер процессора остался в прошлом десятилетии
RandomXP
00:52
Тут в таблице не те Эпики приведены в пример - надо 24 и 32 ядерные. И они ещё дешевле))) Никакого удара по АМД. Это Интел пытается хоть как то удержать интерес. Но они жадничают и не готовы ставить ц...
Intel снизила цену на новые 24 и 28-ядерные процессоры Xeon на 60% с 13 000 до 3950 – позициям AMD нанесён серьёзный удар
E1nher1
00:51
Могу возразить! У меня есть древняя плата на 1366 - Asus P6T SE, вот это легенда! Поставить шестиядерник, немного подразогнать и все.Тащит с 2008 года! 12 лет актуальности, кто еще так может? Правда у...
Как не надо разгонять Sandy Bridge в 2020 году - разгон ядер процессора остался в прошлом десятилетии
Diogar Neo
00:51
Акакий , не забывай пить жидкую воду , и не ешь ,пожалуйста, желтый снег !!!
Новые данные о возможных характеристиках флагманской видеокарты AMD Big Navi
Бартоломью
00:50
вот это ПОБЕДА амудя выпускает карту, которая будет соперничать с картой которой уже ГОД!!! УМОРА!
Новые данные о возможных характеристиках флагманской видеокарты AMD Big Navi
Yolanda Tarska
00:49
Думаю фейк. Но если реально, эта штука будет стоить каких-то конских денег (ну как 2080Ti чуток заряженная), потреблять под 400W с рёвом, а после выхода 3080-3080Ti никому не будет нужна, как уже было...
Новые данные о возможных характеристиках флагманской видеокарты AMD Big Navi
Timur Aydarovich
00:48
На 4.3, в Метро, минимальный фпс - 56, на 4.7 - 30:D Фриз словил или процессор затроттлил? З.Ы. Хороший у тебя камушек. Мой 4.5 берет на 1.41, 4.6 на 1.52. С таким разгоном можно было и не покупать вм...
Как не надо разгонять Sandy Bridge в 2020 году - разгон ядер процессора остался в прошлом десятилетии
_exorcist_
00:47
а че у меня на 2700х такого нету?) может хватит уже пургу писать)
Новые подробности о Radeon RX 5950 XT Big Navi – 24 Гб HBM2e и 2-кратный рост производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем