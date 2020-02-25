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Долгое время эксперты гадали, какой графический потенциал будет у игровых приставок следующего поколения. Сегодня, наконец, у нас есть официальные данные, согласно которым как скептики, так и оптимисты получили свою порцию хороших новостей.

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Итак, сердцем игровой консоли Xbox Series X будет видеокарта с производительностью 12 TFLOP. Это будет чип, построенный на архитектуре RDNA 2 от AMD. Хорошие сведения заключаются в том, что это будет видеокарта с производительностью сопоставимой с GeForce RTX 2080 Ti от Nvidia. Это гораздо лучше, чем полагали скептики, которые утверждали, что больше 10 TFLOP консольщикам не дадут.

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Как ни странно, плохие сведения сводятся к тому, что видеокарта RTX 2080 Ti уже сегодня не способна справиться с современными играми в разрешении 4К на максимальных настройках графики. Так что же, достаточно ли 12 TFLOP для игровой консоли следующего поколения? Эксперты поясняют, что, скорее всего, приставка получит 24 Гб оперативной памяти. А главное: на приставке нет операционной системы Windows 10, которая может остудить пыл даже самой быстрой видеокарты.

Достаточно или нет для консоли следующего поколения 12 TFLOP, мы не знаем, но тот факт, что прирост производительности между оригинальной Xbox One и новой игровой приставкой будет равен 8 (восьми), доказывает, что проделана большая работа. Дело за оптимизацией.