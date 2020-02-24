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SSD объёмом 31 Тб поступили в продажу – удвоенная производительность и продвинутые характеристики

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Медленно, но верно начинают поступать на рынок всё больше твердотельных накопителей стандарта PCIe 4.0. Наиболее производительные из них призваны стать сердцем мощных серверов. Наш сегодняшний герой не исключение. Компания KIOXIA объявила о начале производства SSD объёмом до 31 Тб, которые отличаются не только большим объёмом, но и имеют отличную производительность и чрезвычайно выносливы.

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Новая линейка выполнена в формате PCIe 4.0 NVMe. Заявленная скорость последовательного и случайного чтения и записи составляет до 6,9 ГБ/с, а также до 1.4 миллиона операций ввода-вывода в секунду. Производитель утверждает, что новые накопители получили удвоенную скорость чтения и записи по сравнению с предыдущим поколением, которое было основано на интерфейсе PCIe 3.0. Кроме того приводятся интересные цифры. Сообщается, что новая линейка в 12 раз быстрее, чем обычные диски SATA. 

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Всего было представлено две линейки: CM6 и CD6. Одна из них предлагает более бюджетные решения, которые получат DWPD равный 1 (единице). Это означает, что накопитель можно перезаписывать на полный объём 1 раз в день в течение 5 гарантийных лет. Вторая серия демонстрирует повышенные показатели DWPD, равные 3 (трём). Сообщается, что в начале клиенты получат доступ к SSD объёмом 15.36 Тб, а через некоторое время смогут заказать накопители вплоть до 31 Тб. 

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Странно что змей-долбоящер, еще своими ссд не хвастался, ну ждем, сегодня нарисуэ
SSD объёмом 31 Тб поступили в продажу – удвоенная производительность и продвинутые характеристики
Алексей Бирюков
03:21
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