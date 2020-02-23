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Пока две наиболее влиятельные компании AMD Intel ведут борьбу за рынок полупроводников, все почти забыли о существовании IBM. Несколько дней назад в рамках выставки ISSCC 2020 «голубой гигант» представил свой новый процессор Z15. На самом деле перед нами настоящий монстр, площадь ядра которого равняется 696 мм2, что в 3-4 раза больше, чем у обычного настольного чипа. Не менее выдающимся является количество транзисторов, которое составило 9.2 миллиарда, что в 3 раза больше, чем у флагманского Core i9-9900K.

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Z15 представляет собой 12-ядерный процессор, который по сравнению с предыдущим поколением претерпел существенные изменения. Сообщается, что благодаря конструктивным изменениям архитектуры, удалось повысить IPC одного ядра на 14%. Что любопытно, компании удалось всё это реализовать в рамках 14-нм техпроцесса. Тактовая частота новинки составила 5.2 ГГц на все ядра. Об использовании технологии многопоточности информации нет.

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IBM проинформировала об увеличении работы в многоядерных приложениях, но не уточнила точную цифру. Также компания сообщила, что, благодаря использованию 14-нм техпроцесса, удалось перейти к выпуску подобных чипов без дополнительных затрат. Это значит, что заказчики не будут переплачивать за новые технологии. Сроки поставки не уточнены. Важно понимать, что это серверный процессор, а значит прямой конкуренции он настольным не несёт.