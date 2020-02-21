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Неделю назад мы делали материал по аналитике, предоставленной экспертами сайта wccftech. Тогда они на основе глобального опроса среди 49 000 человек пришли к выводу, что у 49% бывших или текущих владельцев видеокарт Radeon так или иначе встречались проблемы с драйверами. Большинство отметило, что проблемы носят несерьёзный характер и решаются перезагрузкой компьютера. Тем не менее, частые вылеты на рабочий стол неприятны и отличаются системностью.

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В новом материале wccftech попыталась дать оценку своему опросу, говоря о том, что многие из тех, кто ранее владел видеокартой от AMD, не хотят больше возвращаться к продукции этой компании. Как правило, владельцы текущих видеокарт серии Radeon RX 5700 жалуются на проблемы с чёрным экраном. Обращаясь к статистике решённых проблем выяснилось, что почти все случаи решались отключением программного обеспечения Radeon Software. Однако, некоторым пришлось полностью переустанавливать драйвера.

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Также поступают негативные сообщения от владельцев видеокарты Radeon VII, которые жалуются на похожие ошибки. Эксперты приходят к выводу, что подобных жалоб было бы гораздо больше, если бы красные видеокарты занимали хотя бы 40% рынка.

Более продвинутые пользователи отмечают, что зачастую заводской разгон, который присутствует на некоторых видеокартах, оказывается непосильной ношей для продукции красных. В результате помогает только понижение тактовых частот при помощи программы MSI Afterburner или других аналогов. Всё это создаёт плохой имидж. Многие относятся к видеокартам AMD с недоверием. Если компании не удастся решить проблемы, недовольство будет только расти, а рыночная доля так и останется невысокой.

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