Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

AMD многие годы пытается решить проблемы с драйверами. Компания выпускает одну версию за другой, постоянно закрывая ошибки, однако ничего не меняется. Пользователи жалуются на вылеты и баги, которые приводят к сбойному выключению компьютера, потере данных и многим другим проблемам. Эксперты сайта techspot провели масштабный опрос, выяснив, что 48% всех владельцев видеокарт Radeon сообщают о том, что так или иначе встречались с серьёзными проблемами при работе на своих картах.

реклама

Что любопытно, у Nvidia процент ошибок не превышает 22%, это в 2.5 раза меньше. Эксперты сообщают, что для тестов закупили много видеокарт Radeon RX 5700-ой серии. В ходе работы им встречались как падения системы, так и полная переустановка драйвера. Как правило, все проблемы решаются перезагрузкой, однако даже такое количество видеокарт подтверждает, что пользователи полностью правы.

реклама

Указанное выше утверждение можно было бы поставить под сомнение. Тем не менее эксперты указывают, что в опросе участвовало более 49 тысяч человек. Это довольно большая выборка, которая заставляет задуматься. Большинство геймеров имеют знакомых, которые сталкивались с продуктами AMD. Эксперты указывают на то, что даже при наличии у красных более привлекательной цены и более высокого соотношения между количеством кадров и потраченными деньгами, покупатели всё равно выбирают Nvidia. Если так будет продолжаться и дальше, все мечты AMD о главенстве на рынке графических процессоров так и останутся мечтами.