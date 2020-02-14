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Недавно компания AMD выпустила самый быстрый настольный процессор Ryzen Threadripper 3990X. С его производительностью наши читатели знакомы не понаслышке. Он оказался на голову производительнее своих ближайших конкурентов, предлагая недостижимый для процессоров компании Intel уровень быстродействия. Как оказалось, операционная система Windows 10 не способна раскрыть его полный потенциал.

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Общеизвестный факт, что Windows 10 Pro умеет обрабатывать до 128 ядер, в то время как обычные версии ОС не могут справиться с более чем 64-мя ядрами. Как выяснилось, Windows 10 Pro разделяет ядра на две группы по 64 ядра, а только после этого начинает с ними работать. Как поясняют эксперты, это в значительной мере влияет на работоспособность процессора. Наиболее простой выход, это отключить многопоточность, но в таком случае потери будут ещё больше.

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Эксперты поясняют, что тем, кто купил такой процессор, стоит задуматься. Однако, это не значит, что выхода совсем нет. Можно купить одну из версий Windows 10 Pro для рабочих станций или Windows 10 для предприятий. Они умеют обрабатывать до 256 ядер. Как бы то ни было, многие из тех, кто купил или планирует купить процессор Ryzen Threadripper 3990X будут неприятно удивлены. Ведь теперь им придётся обновлять не только процессор, но и всю экосистему, что будет стоить немалых денег.