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Несколько недель назад китайская компания Xiaomi наконец сообщила о том, что начала рассылку обновления Android 10 для своих популярных телефонов Mi 9T и Redmi K20. Что любопытно, произошло это гораздо позднее, чем последнюю версию мобильной операционной системы получили более дешёвые, а главное выпущенные гораздо ранее смартфоны. Спустя несколько часов рассылка была прекращена. Долгое время никто точно не знал, по какой причине обновления были свёрнуты, также как было неизвестно, когда рассылка будет возобновлена.

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Несколько дней назад некоторые владельцы глобальных версий прошивок, а также китайские пользователи начали получать обновление MIUI 11 на ОС Android 10. Кроме того, Xiaomi официально сообщила, что причиной приостановки обновления был слишком быстрый разряд батареи на вышеперечисленных устройствах.

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Сообщается, что европейские покупатели получат версию прошивки Global V11.0.4.0. Это стабильная операционная система, которая лишена всех ошибок, о которых сообщали первые, кто успел загрузить прошивку несколько недель назад. Для тех, кто по-прежнему использует версию MIUI 11 на Android 10 с ошибками, рекомендуется загрузить текущее обновление. Если это не выходит, следует откатиться на предыдущую версию и снова запустить проверку обновлений.