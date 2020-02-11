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На дворе 2020 год. Прежние герои безвозвратно ушли. Видеокарты GTX 1070 и 1060 плотно разошлись по рукам, и медленно уходят с полок магазинов. Их место занимают новые представители среднего сегмента, которые предлагают повышенную производительность в играх в сравнении с тем, что можно было купить ещё год назад.

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В последнем тестировании эксперты techspot выбрали как актуальных середнячков, так и покидающих поле боя бойцов. Будет интересно, как старая и новая гвардии справятся с современными играми в разрешении 2К и 1080р в начале 2020 года.

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Как видите, Radeon RX 5600 XT в разрешении 1080р лишь слегка быстрее (на 8%) GeForce GTX 1070. Это означает, что обновляться на новую карту для владельцев зелёной карточки нет никакого смысла. Что до видеокарты GTX 1060, то 50% отставание уже может заставить её владельцев задуматься о смене видеокарты.

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Что до видеокарты GeForce RTX 2060 Super, то она по-прежнему находится вне досягаемости середнячков красного лагеря, предлагая прирост более чем в 10 fps по сравнению с RX 5600 XT. Ещё более продвинутые показатели у RX 5700 XT, но она здесь исключительно для демонстрации технологий и не может напрямую сравниваться с другими картами. Больше информации здесь.